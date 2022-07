GF Vip, l’ex protagonista doveva sposarsi ma all’improvviso salta tutto: evento rimandato

L’ex concorrente del GF Vip avrebbe dovuto sposarsi prossimamente, ma l’evento è stato rimandato a causa di un suo problema di salute.

Sono moltissime le coppie dello spettacolo che stanno convolando a nozze in questo periodo. Dopo i ritardi dovuti alla pandemia, parecchi hanno deciso di approfittare di questa estate 2022 per compiere il grande passo senza, ovviamente, mancare di rendere partecipi i fan attraverso i social.

Entro la fine di questa estate avrebbe dovuto sposarsi anche un’ex concorrente del GF Vip 5, dopo l’annuncio arrivato tempo fa. Fidanzatasi proprio pochi mesi dopo l’avventura nel reality di Canale 5, per lei sembrava arrivato il momento giusto. Anche il suo compagno è un personaggio noto in tv e, da quando sono una coppia, entrambi sono il ritratto della felicità.

Tanto che, in attesa di realizzare un vero matrimonio, l’anno scorso avevano celebrato il loro amore con un rito simbolico a Santo Domingo. Nelle ultime settimane, però, è sorto un problema di salute per lei che ha costretto i futuri sposi a rimandare il tanto atteso momento. L’ex ‘vippona’ è stata infatti ricoverata d’urgenza per una gravidanza extrauterina ed è stata davvero molto male.

GF Vip, matrimonio rimandato: costretta a posticipare l’evento

L’ex gieffina di Alfonso Signorini fa parte del gruppo dei ‘figli d’arte’ che hanno popolato la celebre casa di Cinecittà in questi anni. Partecipò al programma insieme a sua madre, conduttrice e giornalista molto conosciuta. Di chi parliamo?

Naturalmente di Guenda Goria che, ad un passo dalle nozze col fidanzato Mirko Gancitano, ha dovuto rimandare l’evento perché operata d’urgenza per la rimozione di una tuba. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, che qualche mese fa hanno partecipato al matrimonio del loro figlio Amedeo, ha raccontato il dramma vissuto attraverso il suo profilo Instagram e, anche se grazie all’intervento ora sta decisamente meglio, non sono stati affatto giorni facili per lei.

Intervistata da Fanpage, Guenda ha raccontato di non essersi accorta di aspettare un bambino e di averlo saputo solo in ospedale. Fortunatamente, nonostante le abbiano tolto una tuba, i medici le hanno garantito che potrà avere figli. Per quanto riguarda il matrimonio, la pianista ha spiegato che, sebbene Mirko voglia convolare a nozze già in autunno, lei preferisce aspettare almeno la primavera visto che in questo momento ha bisogno di molto riposo.

La scelta di documentare la sua brutta avventura sui social ha ricevuto diverse critiche ma ai microfoni di Fanpage, la Goria ha sottolineato di averlo fatto affinché la sua storia possa aiutare altre donne: “Se avessi conosciuto una storia simile di gravidanza extra uterina ad esempio forse avrei riflettuto prima sui sintomi che avevo”.

La cosa più importante è che Guenda ora stia meglio e, naturalmente, non vediamo l’ora di vederla in abito da sposa!