Gli Eredi della terra, l’attore interprete di Jofré ha subito un drastico cambiamento: oggi è irriconoscibile

Vi ricordate il sensale Jofré ne Gli Eredi della terra? L’attore nella serie ha subito un drastico cambiamento e nella realtà non è così.

Gli Eredi della terra è una serie spagnola che ha visto al centro dell’attenzione il personaggio di Hugo Llor. Partiamo direttamente dalla seconda fase della sua vita, dopo aver superato una giovinezza difficile e visto morire la sua famiglia e la sua amata.

Hugo coltiva le terre che gli sono state affidate per fare il vino, trova casa e si convince di prendere degli uomini che lo aiutino; prende anche Barcha, che si occupa della casa e di sua figlia Mercè. In realtà quest’ultima è la figlia di sua sorella ma lo scoprirà soltanto dopo. Llor comincia una relazione passionale con Regina, una donna ambiziosa, avida di denaro e che farebbe di tutto per ottenere quello che vuole, infatti arriva anche minacciarlo. Ad un certo punto della storia lui decide di chiedere la mano alla giovanissima Eulalia, figlia del suo sensale Jofré.

Proprio questa scelta provoca la reazione della sua amante che inizia a minacciarlo dicendo di raccontare al re dei suoi movimenti contro la posizione reale e di rivelare alla giovane promessa sposa della loro relazione. Parliamo di Jofré, il padre di Eulalia, la ragazza che il protagonista decide di prendere in sposa. Lui è un uomo buono che ha molta fiducia in Hugo tanto da accettare la proposta di dare in sposa sua figlia. Questo personaggio è stato poco presente nella serie però ha avuto un ruolo importante perchè ci sono state conseguenze nella vita del protagonista dopo il ‘rifiuto’. La curiosità ci ha portato a scoprire qualcosa in più sull’attore che lo ha interpretato e beh, vi anticipiamo, non è proprio uguale a come lo abbiamo visto.

Ne Gli Eredi della terra è il sensale Jofré: l’attore ha subito un drastico cambiamento nella serie, eccolo oggi

Jofrè è il sensale che vende il vino a Hugo Llor nella serie Gli Eredi della terra. Quando Hugo chiede la mano di sua figlia è più che contento anzi non aspettava altro. Purtroppo, Regina, l’amante dell’uomo, lo minaccia e per questo è ‘costretto’ a rompere la promessa del matrimonio.

Da contratto, Hugo perde le sue terre e la casa, che vengono affidate alla figlia di Jofré. Questo personaggio, il sensale, in particolare l’attore che lo ha interpretato, ha subito un drastico cambiamento. Infatti nella vita reale non è proprio così.

Questa è una foto di Juli Fabregas, l’attore che ha portato in scena Jofrè: è irriconoscibile così non trovate? Ne Gli Eredi della terra ha subito un cambiamento totale, una trasformazione che lo ha reso assai più vecchio. Invece l’attore è molto giovane. Voi l’avreste riconosciuto?