Iva Zanicchi lo svela a tutti: cos’ha comprato con i primi guadagni

Iva Zanicchi svela a tutti che cosa ha comprato con i primi guadagni: l’avreste mai immaginato?

Iva Zanicchi è sempre pronta a sorprenderci, la cantante lo farà ancora una volta in una veste completamente diversa, infatti è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando Con le stelle.

In un’intervista a SuperGuida Tv ha svelato che al 99% ci sarà. Ci ha pensato un po’ prima di accettare ma alla fine si è lasciata convincere da Milly Carlucci. L’artista ha spiegato che per il 2023 ci sono altri progetti in ballo. La sua casa è Mediaset ma visto che non aveva esclusive ha pensato di accettare l’offerta della conduttrice di Ballando e di provare una nuova esperienza. Nel futuro c’è anche il teatro, le hanno fatto diverse proposte che sta valutando: “Io vorrei portare nuovamente lo spettacolo che facevo prima del Covid e che abbiamo dovuto bloccare”.

Oggi Iva è un’artista eccezionale, ha una carriera alle spalle immensa. Forse non tutti sanno che detiene un record importante, infatti è la cantante italiana ad aver vinto più volte il Festival di Sanremo. La prima risale al 1967 con la canzone Non pensare a me, presentata in coppia con Claudio Villa; la seconda vittoria è arrivata due anni più tardi, questa volta partecipa insieme a Bobby Solo con il brano Zingara mentre nel 1974 si aggiudica il suo terzo Festival di Sanremo con la canzone Ciao cara come stai?. Il successo l’ha avvolta fin dagli esordi ma sapete che cosa ha fatto con i suoi primissimi guadagni? Nella medesima intervista lo ha svelato a tutti.

Iva Zanicchi, che cosa ha comprato con i primi guadagni: la cantante lo svela a tutti

Pochi mesi fa abbiamo visto Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2022 dove sul palco dell’Ariston ha portato il brano Voglio amarti. Una canzone che è arrivata al cuore del pubblico che l’ha applaudita come non mai.

Da quando ha esordito sulle scene musicali la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. Ha lavorato al cinema, in televisione, a teatro, l’abbiamo vista in tantissimi programmi con ruoli molto diversi, come concorrente, opinionista, ospite, giurata. Iva ha abbracciato in maniera impeccabile campi diversi ottenendo sempre l’apprezzamento del pubblico. Ha iniziato molti anni fa e in molti si chiedono che cosa abbia fatto con i primi soldi guadagnati nei primi anni di successo. La cantante lo ha svelato in un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv.

Alla domanda ‘si ricorda cosa ha comprato con i primi guadagni’, lei ha raccontato di ricordarlo bene. Iva ha svelato di aver comprato una 600 usata tutta sgangherata: “Si fermava in continuazione”, e fece dei regali alla sua mamma. Ecco, così utilizzò i primi guadagni, comprando un’auto e regalando dei doni a sua madre.