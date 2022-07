Aveva solo 14 anni in Jurassic Park, cosa fa oggi Ariana Richards? La clamorosa decisione dopo il successo

Aveva solo 14 anni quando ha recitato in Jurassic Park, ma cosa fa oggi la bella Ariana Richards? La clamorosa decisione dopo il successo.

Nessuno l’avrebbe mai immaginato, ma Jurassic Park è ritornato! Uscito in tutte le sale cinematografiche italiane diverse settimane fa, il film che ha fatto la storia del cinema è ritornato a far appassionare tutti i suoi amanti.

Intitolato ‘Jurassic World: il dominio’, il sesto capitolo del famoso film ha letteralmente sbancato il botteghino – proprio come ha fatto Top Gun – e si è confermato, ancora una volta, davvero imbattibile. Chi ha visto questo nuovo capitolo, però, non ha potuto fare a meno di far un tuffo nel passato e ricordare coloro che hanno preso parte al film proprio ai suoi esordi. Ricordate, ad esempio, i bambini dei primi capitoli? Tra questi, vi era proprio lei: la giovanissima Ariana Richards. Aveva solo 14 anni quando prese parte alla pellicola, eppure l’attrice impressionò tutti proprio per il suo incredibile talento. Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Sono trascorsi tantissimi anni, ma cosa fa oggi la bella Richards?

Cosa fa oggi Ariana Richards dopo il successo di Jurassic Park? Ha cambiato vita

Debuttata come attrice da piccolissima, Ariana Richards diventa popolarissima quando veste i panni di Lex Murphy in Jurassic Park nel 1993. Aveva solo 14 anni all’epoca, eppure – stando a quanto si apprende dal web – sembrerebbe che Steven Spielberg, il regista della pellicola, rimase completamente impressionato quando constatò la sua incredibile bravura. Da quel momento, la carriera della giovanissima Richard ha preso letteralmente il volo. Oltre alla famosa pellicola, infatti, Ariana fu scritturata per tantissimi altri film di successo. Ad un certo punto, poi, il vuoto totale. Pensate, il suo ultimo film risale esattamente al 2001. Cosa fa, quindi, oggi?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Ariana Richards abbia scelto di cambiare vita dopo il successo come attrice. Si legge, infatti, che la giovane abbia intrapreso la carriera da pittrice. Com’è diventata, invece? Guardate un po’ questo suo recentissimo scatto su Instagram:

Che dire? Saranno anche passati anni, ma Ariana Richards è sempre splendida. Non trovate anche voi?

Cosa succede dopo il successo?

In tantissimi farebbero di tutto pur di diventare famosi, altrettanto in numerosi però sono coloro che testano il successo, ma dopo decidono di intraprendere altre strade. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di un amato personaggio tv che ha scelto di dire addio al mondo dello spettacolo per seguire i progetti del suo compagno. Cosa succeder, quindi? Questo è un ‘fenomeno’ che ancora non ci è molto chiaro. Si può, però, supporre che non tutti siano portati ad essere famosi. E che ne prendano coscienza solo una volta provato sulla propria pelle.