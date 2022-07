Mondo del cinema in lutto: è morto l’attore che ha recitato in Titanic

Tragico lutto nel mondo del cinema: è morto il famoso attore che ha recitato nel film Titanic, la drammatica notizia sconvolge tutti.

A distanza di qualche giorno dalla drammatica notizia che ha visto come protagonista l’amata attrice ritrovata morta da suo figlio, ne arriva un’altra ancora più sconvolgente: il famoso attore che ha recitato in Titanic è morto. A dare la notizia del tragico lutto, è stata proprio la sua famiglia, che con una nota ha annunciato la sua scomparsa e la cause della dipartita. Inutile raccontarvi la reazione dei suoi tanti ammiratori, che sono rimasti completamente sotto shock.

C’è chi ha visto Titanic una sola volta nella vita e chi, invece, non perde l’occasione di riguardarlo e di emozionarsi ogni volta che capita l’occasione. Tra le tante storie d’amore che sono state raccontate sul grande schermo nel corso degli anni, quella che ha come protagonisti Jack e Rose è sicuramente tra le più romantiche ed indimenticabili. Si tratta, infatti, di due giovanissimi ragazzi che – seppure appartenenti a due classi sociali diverse e distanti tra loro – non hanno potuto fare a meno che sottostare al richiamo dell’amore.

Ad essere scolpiti nella mente di tutti, però, non sono solo i principali protagonisti del film, ma anche tutti gli altri attori che vi hanno preso parte. È proprio su uno di loro che, purtroppo, dobbiamo darvi una spiacevolissima notizia. Si tratta di un tragico lutto nel mondo del cinema che ha lasciato tutti di stucco.

Morto l’attore di Titanic: tragico lutto, cos’è successo

Tragico lutto nel mondo del cinema, ma soprattutto per tutti gli appassionati di Titanic. Domenica 24 Luglio, l’attore che ha recitato nel famoso film ed è stato uno dei suoi volti di punta è tragicamente morto. A darne la notizia, come dicevamo poco fa, è stata proprio la sua famiglia. Parliamo di lui: David Warner! Stando a quanto si apprende dalla BBC, sembrerebbe che a determinare la morte dell’attore sia stata una malattia contro cui il buon Warner combatteva da circa 18 mesi. “Ha affrontato la diagnosi con la dignità e la grazia che lo contraddistinguevano”, si legge.

David Warner ha recitato nel film Titanic ed ha vestito i panni del maggiordomo di Cal, ricco e benestante fidanzato di Rose, ma non tutti sanno che la carriera dell’attore è davvero immensa. Ha iniziato a recitare da giovanissimo, stando a quanto si apprende dal web, ed era riuscito a conquistare tutti sin da subito. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che la notizia della sua morte ha lasciato tutti sconvolti. D’altra parte, di fronte ad un attore di così tanta maestosità, non si può avere affatto reazione differente.

Un addio da brividi, quello a cui si è lasciato andare la famiglia dell’attore, sottolineandone la sua grandezza come uomo, padre e partner. Al loro dolore, ovviamente, si aggiunge anche il nostro.