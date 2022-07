Lutto nel mondo del cinema, è morto l’attore che ha recitato nel celebre film: si è spento a 83 anni.

Il mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione è stato colpito nell’ultimo periodo da diversi lutti. La morte di un personaggio amato quando arriva è sempre difficile da accettare, pensare di vedere un film in cui non ci sarà più o non vedremo più la sua presenza in un programma televisivo di cui faceva parte lascia sempre un grande vuoto.

Purtroppo è quello che è accaduto da poche ore, è arrivata la notizia della scomparsa di uno degli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico, uno di quegli attori che hanno fatto la storia del cinema e della televisione. Si è spento all’età di 83 anni. Sua moglie ha voluto lasciare alcune parole: “Abbiamo il cuore spezzato, è stato l’amore della mia vita”, riporta in una nota.

L’attore che ha recitato nel celebre film è morto: si è spento all’età di 83 anni

“Abbiamo il cuore spezzato, è stato l’amore della mia vita e uno dei più grandi artisti che abbia mai arricchito il palcoscenico e il grande schermo”, è così, con queste parole strazianti che la moglie dell’attore fa sapere, attraverso una nota, della sua scomparsa.

E’ morto ad 83 anni e come fa sapere il suo rappresentante, si è spento per cause naturali. Paul Sorvino ci ha lasciato dopo una carriera alle spalle ricca di successi e di soddisfazioni. Tutti lo ricorderanno nei panni del mafioso Paul Cicero nel film Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, dell’anno 1990.

Il debutto come attore arrivò nel 1964 nel musical Bajour e qualche anno più tardi recitò al fianco di Al Pacino nel film Panico a Needle Park. Dagli anni settanta in poi ha vestito i panni di tanti personaggi diversi, comparendo nel cast di tantissimi film, come Dick Tracy, Law & Order – I due volti della giustizia. Lo abbiamo visto in L’onore e il rispetto- Parte seconda, L’eccezione alla regola, Romeo e Giulietta, Divorzio D’amore, Questione d’onore, Marito in prova, La signora in giallo, Testimone involontario, Il socio e in tantissimi altri capolavori, sarebbe difficile citare in un solo articolo tutti i film che l’hanno visto nel cast.

Paul, che aveva origini anche italiane, si è spento il 25 luglio per cause naturali, così come fa sapere il suo rappresentante. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal tabloid americano TMZ che ha anche riportato una nota scritta dalla moglie dell’attore: “Abbiamo il cuore spezzato, non ci sarà mai un altro Paul Sorvino”. In molti sapranno che soffriva di una grave forma di asma. Per questo motivo aveva scritto un libro nel quale ne parlava. Inoltre Paul ha anche fondato la Sorvino Asma Foundation, associazione che si occupava di assistere tutti coloro che ne soffrono. Purtroppo il cinema dice addio ad un grandissimo attore!