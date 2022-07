Flora Canto ha deciso di rinnovare il look prima delle nozze: “Inizia la preparazione della sposa”, avete visto che cos’ha fatto ai capelli?

Flora Canto ed Enrico Brignano convoleranno a nozze il 30 luglio 2022, quindi manca pochissimo al grande giorno. La proposta di matrimonio era avvenuta all’Arena di Verona. L’attrice aveva raccontato in un’intervista a Verissimo che era stata una delle cose più emozionanti della sua vita.

Al settimanale Gente aveva svelato che la cerimonia si terrà in una bellissima location sul mare, a due passi da Roma. Ad occuparsi dei preparativi è lei mentre Enrico ha pensato al dopo cerimonia, dove ci saranno un palco, una band, un ledwell sul quale proiettare video e foto. Le testimoni di nozze di Flora sono due, ha scelto l’attrice Tosca D’Aquino e la sua amica di scuola Erica. Ormai mancano pochi giorni prima del sì e i preparativi dovrebbero essere pronti. L’attesa è quasi terminata e Flora ed Enrico diventeranno marito e moglie. L’attrice poco prima delle nozze ha deciso di ravvivare un po’ il suo look. Ha mostrato tutta la preparazione attraverso il suo canale instagram, pubblicando delle storie poco prima del piccolo cambio di colore: avete visto come si è mostrata?

Flora Canto rinnova il look prima delle nozze: avete visto che cosa ha fatto?

Mancano pochissimi giorni o meglio ore al grande giorno di Flora Canto ed Enrico Brignano. La coppia sta per pronunciare il sì ed unirsi in matrimonio. La celebrazione si svolgerà in una location sul mare nei pressi di Roma. Sarà una bella e grande festa con 150 invitati, come aveva svelato l’attrice in un’intervista al settimanale Gente.

Lei indosserà due abiti, uno romantico, più tradizionale e bianco per la celebrazione mentre per la festa cambierà totalmente stile, sfoggiando un vestito più sensuale. Ci saranno quattro violiniste che l’accompagneranno all’ingresso per raggiungere il suo sposo. Ebbene, dopo la proposta di matrimonio che Enrico le aveva fatto all’Arena di Verona sorprendendo l’attrice, adesso la coppia è pronta al sì. Naturalmente in questi giorni dato che mancano veramente poche ore si stanno ultimando tutti i preparativi. Flora attraverso il suo canale instagram, seguito da migliaia di persone, ha mostrato che cosa ha fatto a pochi giorni dalle nozze. Ha deciso di ravvivare un po’ il suo look ed è andata dal parrucchiere, avete visto come lo ha rinnovato? Si è mostrata così:

Come dice nelle storie ha cambiato colore: “Inizia la preparazione della sposa”. Questo scatto mostra già il cambio look dell’attrice. Sembrerebbe che abbia schiarito i capelli più di prima, infatti, soprattutto sulla parte inferiore sono molto più chiari rispetto a quella superiore. Ha così ravvivato un po’ il colore ed appare sempre più raggiante, bella come sempre!