Ronn Moss, il protagonista di Beautiful ha un nuovo lavoro: sapete di che cosa si occupa ora?

Ron Moss è stato il protagonista in Beautiful per anni, il ruolo di Ridge Forrester lo ha reso celebre in tutto il mondo. Infatti la soap opera è trasmessa in tantissimi paesi dove in tutti riscontra dagli esordi un successo impressionante.

Era il 1987 quando l’attore iniziò a vestire i panni di Ridge e lo ha portato avanti per anni, fino alla decisione di abbandonarlo, nel 2012. Quell’anno Ronn decide di lasciare la soap opera dopo ben 25 anni e ben 13 matrimoni con la protagonista femminile, Brooke, interpretata dall’attrice Katherine Kelly Lang. Al settimane Oggi dice di non essersi pentito di aver lasciato e che dietro a questa scelta ci sono diversi motivi: “Dopo l’incidente stradale che mi è capitato ho avuto problemi alla spalla e anche qualche danno alla testa”. Ha raccontato che da allora studiare i copioni con 20-40 pagine non era più così facile. A questo si era aggiunto anche la perdita della piena funzionalità del braccio e della mano sinistra. Dice di aver temuto di non poter più suonare la chitarra ma per fortuna non è stato così.

Oggi però l’attore ha investito i suoi sforzi anche in un altro lavoro: sapete che cos’ha fatto? Scopriamolo insieme!

Ronn Moss, l’ex protagonista di Beautiful ha un nuovo lavoro: ecco che cosa ha fatto

E tra gli attori più amati e apprezzati e grazie a Beautiful è diventato famoso in tutto il mondo. Il ruolo di Ridge Forrester è stato importante per lui perchè gli ha dato la possibilità di farsi conoscere e apprezzare come attore. E infatti dal 1987, anno di debutto nella soap opera, il mondo non ha fatto altro che seguito e amarlo.

La scelta di abbandonare il ruolo di Ridge spiazzò al tempo i telespettatori. Dietro questa decisione, come ha rivelato ad Oggi, ci sono diversi motivi, riconducibili all’incidente di cui fu vittima. Moss dice di non essersi pentito di aver lasciato, dopo Beautiful ha guardato avanti e non si è di certo fermato. E’ molto legato all’Italia e il 2021 lo ha visto recitare al fianco di un amatissimo attore italiano, Lino Banfi. Ronn ha vestito i panni di Micheal Dacruz nel film Viaggio a sorpresa, uscito nelle sale italiane l’8 giugno 2022. Come svela il settimanale Oggi, lo scorso maggio ha partecipato alla Convention di Forza Italia a Napoli. Ha raccontato di essere stato invitato da Berlusconi perchè ha investito in Puglia. Ebbene, ma di quale investimento si parla? Sapete che cosa ha fatto?

A quanto pare l’attore si è dato da fare in un altro tipo di lavoro. Ha aperto una masseria, un Resort dove celebrare gli eventi, e lui a tal proposito si dice molto contento: “Per ora sono orgoglioso della mia masseria e degli eventi che ospita. Il matrimonio è un appuntamento importante per gli italiani e io, in effetti, di nozze me ne intendo“.