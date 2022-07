Stefano De Martino, pessima notizia per il conduttore: questa non se l’aspettava

Brutta notizia per Stefano De Martino che in questo periodo stiamo vedendo condurre il Tim Summer Hits: cos’è successo al celebre conduttore.

Sulla cresta dell’onda ormai da più di dieci anni, Stefano De Martino è stato capace di costruirsi una solida carriera da conduttore tv nonostante i suoi esordi nel mondo dello spettacolo abbiano riguardato la danza.

E’ stato infatti il celebre talent show Amici a dargli la notorietà come ballerino ma, appese le scarpette al chiodo, il bel 32enne di Torre Annunziata ha continuato a coltivare il suo talento di showman fino a diventare una delle punte di diamante della Rai.

Finita l’esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi, ha continuato a lavorare come ballerino professionista, ma si è anche preparato egregiamente studiando per la grande svolta come presentatore. Finora è stato al timone di diversi programmi di successo e anche in questo periodo lo vediamo perfettamente a suo agio nella conduzione del Tim Summer Hits al fianco della collega Andrea Delogu.

Il festival estivo di Rai Due tramesso da diverse città italiane si sta rivelando un grande successo grazie sia alla presenza di artisti di rilievo nel panorama musicale sia al carisma dei padroni di casa tra cui c’è grande sintonia e affiatamento. Per De Martino questo è sicuramente un momento d’oro, ma nelle ultime ore una notizia poco piacevole lo ha visto protagonista.

Colpo basso per Stefano De Martino: la notizia lascia di stucco

Nonostante gli ultimi mesi lo abbiano sempre premiato per l’ottimo lavoro svolto col suo programma Bar Stella, andato in onda tra dicembre 2021 e gennaio di quest’anno in seconda serata sul secondo canale della tv di Stato, stavolta l’ex ballerino deve fare i conti con un colpo di scena a cui forse non era preparato.

Sì, perché la quarta puntata del Tim Summer Hits andata in onda lunedì 25 luglio non ha ottenuto i risultati sperati in termini di ascolti. E’ stato il film Mia e il leone bianco trasmesso da Rai Uno a vincere nella fascia del prime time totalizzando 1,8 milioni di telespettatori e il 12.4% di share.

Al secondo posto si è piazzata la replica di Zelig su Canale 5 con 1,7 milioni di spettatori ed il 13.9% di share. Soltanto in terza posizione troviamo il festival con De Martino e la Delogu che è riuscito a raggiungere 1,2 milioni di utenti ed il 10% di share. Non che sia un risultato negativo, ma si tratta cmq di una retrocessione rispetto alla puntata precedente andata in onda il 14 luglio. Sicuramente Stefano non ha motivo di preoccuparsi perché il suo Tim Summer Hits ha tutte le carte in regola per una rimonta.

Aspettiamo quindi il prossimo appuntamento previsto per domani sera 28 luglio: noi non mancheremo, e voi?