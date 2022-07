Amici, “Mi sta antipatico”: lo ha detto a tutti molto chiaramente

L’ex di Amici si è lasciata andare ad una rivelazione: “Mi sta antipatico”, l’ha detto a tutti apertamente senza peli sulla lingua.

Una confessione senza peli sulla lingua, quella a cui si è lasciata andare un ex volto di Amici nel corso di una sua recentissima intervista. Nel famoso programma di Maria De Filippi, certo, siamo stati abituati a sue rivelazioni ‘scottanti’ ed opinioni schiette e sincere, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che avrebbe professato la sua antipatia in questo modo.

In questi ultimi giorni, l’ex volto di Amici è finita al centro dell’attenzione per via di alcune voci che la vedrebbero fuori dal programma dopo diversi anni. Fate attenzione: non stiamo parlando di Veronica Peparini, su cui recentemente vi abbiamo svelato un’indiscrezione clamorosa, ma anche un’altra amatissima protagonista del talent. Secondo alcune voci, infatti, sembrerebbe che anche lei sia pronta a dire ‘addio’ al famoso programma di Canale 5, ma fino ad ora si tratta di congetture e voci di corridoio perché nessuno si è espresso in merito. In attesa, però, di sapere se quello che si dice è vero oppure no, il volto tv si è raccontata ad una sua collega, lasciandosi andare ad una rivelazione shock. “Mi sta antipatico”, ha detto il volto di Amici. Pronti a scoprire di chi parliamo?

Il volto di Amici rivela: “Mi sta antipatico”, lo dice senza peli sulla lingua

Sono tantissimi i litigi che si alternano sul piccolo schermo, ma altrettanto diversi sono coloro che si chiedono cosa si nasconde dietro agli alterchi che vediamo in tv. La domanda più gettonata è: sono veri? A questa domanda – diversi mesi fa – ha risposto Sonia Bruganelli, che per tutta la durata della sua esperienza al GF Vip ha tenuto banco con i suoi litigi con Adriana Volpe. Avete mai assistito, però, a quelle liti che ci sono tra i professori di Amici? Ad essere quella più ‘battagliera’, non è solo Alessandra Celentano, ma anche Anna Pettinelli. È proprio lei che – in una recente intervista con Lorella Cuccarini per ‘Un caffè con’ – ha rivelato qualcosa di sorprendente su uno dei suoi colleghi. “Mi sta antipatico”, ha detto la conduttrice di RDS. Sapete a chi è riferito?

Il commento senza filtri è proprio riferito a Rudy Zerbi, collega di Anna Pettinelli nella scuola di Amici. Alla domanda della Cuccarini se le liti tra loro siano reali o finte, la conduttrice non ha esitato a dire che è tutto vero e che tra loro non corre affatto buon sangue. “Lo rispetto come prof, ma non abbiamo nessuno punto in comune”, ha detto la Pettinelli.

L’avreste mai immaginato?

Non è un periodo facile per lei

In attesa di sapere se la esperienza nella scuola di Amici è terminata, sappiate che Anna Pettinelli non vive un momento facile della sua vita. Qualche tempo fa, la conduttrice radiofonica ha fatto intendere la clamorosa novità riguardante la sua vita privata, lasciando tutti di stucco.

Vi piacerebbe rivederla nella scuola di Amici?