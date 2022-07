Beatrice Valli, avete visto lo smalto per le unghie? La fantasia è particolare ed è facile da replicare

Beatrice Valli mostra a tutti i follower lo smalto per le unghie: la fantasia scelta è facile da replicare.

Beatrice Valli è oggi una delle influencer più amate e apprezzate. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è cominciato quando partecipò ad Uomini e donne per corteggiare Marco Fantini, oggi suo marito.

Era giovanissima quando scese le scale del programma ed uscì dal format insieme all’ex tronista. Marco e Beatrice sono insieme da anni e qualche settimana fa hanno realizzato un grande sogno, si sono sposati. Per l’occasione ha indossato un abito da favola tradizionale, con un’ampia scollatura sulle spalle, il colore era bianco e lei era bellissima. Ha sfoggiato in serata un secondo abito molto più sensuale del primo, stretto a differenza di quello da sposa che era più ampio nella parte inferiore.

Anche Marco era elegantissimo. La coppia ha due figli, Bianca e Azzurra. L’influencer ha avuto il primo figlio, Alessandro, nato da una precedente relazione. Oggi sui social sono popolarissimi, sono infatti seguiti da milioni di persone. L’ex corteggiatrice interagisce molto con i follower, pubblica tante storie quotidiane in cui mostra che cosa fa durante la giornata, come passa il tempo, anticipa qualche lavoro e mostra i prodotti che utilizza e sponsorizza. Nelle sue ultime storie ha mostrato la sua manicure: i colori utilizzati sono estivi e la fantasia è facile da replicare.

Beatrice Valli mostra lo smalto per le unghie: i colori sono particolari e la fantasia è facile da replicare

L’influencer è oggi amatissima tanto da essere seguita sui social da oltre 3 milioni di persone. Interagisce con gli utenti parlando attraverso le sue storie instagram ma anche pubblicando scatti quotidiani e tanti sono quelli lavorativi che riguardano la sua partecipazione a qualche evento di moda o anche la sponsorizzazione di un prodotto che lei stessa utilizza. In alcune recenti storie ha fatto vedere lo smalto per le unghie, mostrando i colori scelti per la manicure e la fantasia realizzata.

Beatrice fa sapere di essersi divertita a giocare con i colori estivi. Per la base ha utilizzato un colore sul nude, mentre sopra ha aggiunto una fantasia molto particolare con tonalità di colori diversi. C’è l’arancio che in alcune unghie è centrale e in altre laterale e il rosa, che segue in parallelo quasi la stessa linea dell’arancione. La fantasia scelta è abbastanza facile da replicare e le tinte sono estive adatte per la bella stagione. A voi piace la manicure di Beatrice?