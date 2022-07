Beautiful anticipazioni: il segreto shock sul passato di Finn, terribile colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate della soap opera.

Nelle ultime puntate di Beautiful, i telespettatori italiani avranno notato delle assenze. Che fine hanno fatto Steffy e il suo futuro marito, il dottor Finn?

Li avevamo lasciati proprio al momento della proposta di matrimonio, arrivata dopo la scoperta della falsificazione del test di paternità, ad opera di Vinny Walker. Ebbene, l’assenza dalle scene di Steffy e, di conseguenza, di Finn, è dovuta alla gravidanza dell’attrice Jacquelinn McInnes Wood: al momento delle riprese in America, nel 2021, la star era incinta proprio come il suo alter ego della soap! Ma niente paura, a breve la coppia tornerà e sarà anche centrale nella trama di Beautiful. Ben presto verrà fuori un segreto sconvolgente che riguarda il passato del medico e che cambierà tutto. Per sempre.

Beautiful anticipazioni: presto spunterà fuori un clamoroso segreto sul passato di Finn

Quanto vi mancano i ‘Sinner’? Tranquilli, perché la coppia sta per fare ritorno negli episodi italiani di Beautiful. Torneranno più felici che mai, intenti a scoprire il sesso del bebé che la giovane Forrester porta in grembo. Steffy e Finn organizzeranno anche le loro nozze, ma i problemi per loro sono dietro l’angolo. O meglio, un enorme problema, che ha un nome e un cognome.

Proprio durante il matrimonio dei due innamorati, farà irruzione una delle ‘villain’ più spietate della soap opera americana, Sheila Carter. La donna tornerà con una notizia che sconvolgerà per sempre tutti: è proprio lei la madre biologica di Finn! Una verità che getta nel panico Steffy, che prova nei confronti di Sheila un profondo odio per via di tutto il male che ha causato, negli anni, alla sua famiglia. Cosa accadrà ora che, purtroppo, Sheila è parte della famiglia di Finn?

I due neo sposi avranno non pochi problemi, anche perché, almeno inizialmente, Finn sembrerà intenzionato a dare una possibilità alla donna, che ha scoperto essere la sua vera mamma. Qualcosa di inaccettabile per Steffy, che vuole la Carter più lontana possibile dalla sua famiglia e, soprattutto, dal piccolo Hayes. Si, il bambino che nascerà è un maschietto! Purtroppo per la coppia, l’entrata in scena di Sheila segnerà l’inizio di una serie di drammatici eventi, a partire dalla sparatoria a Il Giardino dove tutti penseranno che Finn perderà la vita. Fortunatamente, in un secondo momento, si scoprirà che il ragazzo è stato messo in salvo di nascosto da Li Finnegan, la madre adottiva di Finn. La donna ha creato un certificato di morte falso e portato il figlio in una stanza segreto, dove lo sta curando, essendo anche lei un medico. Purtroppo, però, Sheila non è ancora fuori dai giochi…

Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni in anteprima sulla soap opera più longeva della nostra tv. Il ciclone Sheila Carter sta per abbattersi su Los Angeles e nulla sarà come prima.