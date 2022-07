Brutto episodio per Maluma: è successo durante il concerto, incredibile

Brutto episodio per Maluma, è successo durante il concerto: il cantante è stato costretto a fermarsi.

Maluma è una vera star, famoso in tutto il mondo, con la sua musica ha conquistato ogni spazio e ogni luogo. E’ giovanissimo, ha solo 28 anni ma già con una carriera straordinaria e con un futuro tutto da realizzare.

Ha venduto oltre 18 milioni di dischi e album, un successo che fa pensare sempre più in grande. I suoi tour sono sold out ed è facile immaginare che ciò accada, essendo famoso a livello planetario. Pensate che sui social è seguito da oltre 62 milioni di persone, un numero impressionante. Sono tante le foto in cui si mostra mentre balla e canta i suoi singoli e tante le immagini caratteristiche. Ormai lo saprete, a Maluma piace cambiare e si è mostrato spesso con una chioma di colore diverso. Per esempio di recente è passato dal biondo al rosa quasi sul fucsia per poi ritornare, come vediamo nelle sue ultimissime foto, di nuovo al biondo chiaro. I suoi concerti sono colmi di persone e non sempre tutto fila liscio.

Un brutto episodio è diventato protagonista di una sua tappa, dove il cantante è stato costretto ad interrompere la musica tanto da non trattenersi: vediamo che cosa è successo.

Maluma, brutto episodio durante un suo concerto: il cantante non ci sta e sbotta

E’ successo durante un suo concerto, Maluma si è trovato costretto ad interromperlo per qualche minuto e ad avere una reazione. Non sempre durante gli spettacoli tutto va per il verso giusto. Lo abbiamo visto per esempio con Elettra Lamborghini, che durante una sua esibizione ha fermato la musica perchè una persona in prima fila la stava filmando accompagnando il video con insulti.

E’ stata proprio la cantante a farlo sapere sui social. Ma non si tratta di un singolo caso, anche un ex concorrente di X-Factor, Vergo, ha fatto sapere di aver ricevuto degli insulti omofobi durante un suo concerto. Il cantante ha pubblicato un video sui social di quanto successo raccontando il brutto episodio vissuto e mostrando anche grande coraggio. Questa volta è accaduto a Maluma ma si tratta di un fatto completamente diverso. Infatti il cantante non è stato insultato o preso di mira. Durante la sua esibizione a Chiclana, si è trovato costretto a fermarsi perchè tra il pubblico due donne stavano litigando tra di loro.

L’artista ha prima reagito al comportamento delle due fan: “Solo energia positiva, non so come vi chiamate e perchè state litigando ma dovete andare via, ciao ciao”, e pochi minuti dopo le ha invitate ad uscire dato che stavano disturbando. Maluma si è trovato costretto a reagire dopo che il litigio lo aveva costretto a fermare l’esibizione. Le due donne hanno così lasciato lo show, ripreso subito dopo.