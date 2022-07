Si è dichiarata ‘autosessuale’: cosa significa e il perché di questa scelta; le dichiarazioni della modella non sono passate inosservate.

Una confessione che non è passata inosservata, quella della nota modella internazionale. In una recente intervista, la star ha rivelato alcuni particolari sulla sua vita sessuale, rendendo tutti partecipi della sua scoperta.

“Ho appena scoperto questa sessualità e si chiama autosessuale“, ha dichiarato, spiegando il significato di questo particolare orientamento sessuale. In seguito le sue parole, dalle quali traspare tutta la felicità della modella per questa nuova consapevolezza.

La famosa modella si è dichiarata autosessuale: “Ho appena scoperto questa sessualità”

“Sembra così stupido, così ridicolo, ma per me è davvero fot******* bello da morire”. con queste parole la modella trentenne ha parlato del suo orientamento sessuale, definito con autosessualità. Come riporta il Daily Mail, in una intervista con Soft White Underbelly, la star dei social ha lasciato senza parole i suoi fan parlando della sua sessualità. Sì, perché la modella ha rivelato che l’unica persona dalla quale si sente attratta è se stessa.

È questo il significato di “autosessuale” ed è così che Mary Magdalene si è definita, non nascondendo di essere molto fiera della sua scelta: “So che potrebbe essere percepito come un comportamento narcisistico, ma per me è speciale perché dimostra che non hai bisogno di nessuno”. Questo il pensiero della modella di origini messicane, che spiega di essere innamorata di se stessa: “Siamo nati in questo mondo soli e moriremo soli”

Nell’intervista, la modella affronta anche il tema della chirurgia estetica. Nella sua vita, Mary, oggi 30 enne, si è sottoposta a tantissimi interventi di chirurgia estetica, sin da quando aveva 21 anni. Dalle labbra al seno, dal naso al lato B, la star, famosissima anche su OnlyFans, ha ritoccato ogni angolo del suo corpo, ma non ci tiene a sottolineare una cosa.

“Sono un essere umano che vive su questo pianeta a cui semplicemente piace la chirurgia”, ha spiegato la modella, sottolineando di non aver alcun problema psicologico. Già in passato, come riporta il Daily Time, la star ha dovuto chiarire la questione, rivelando che la sua scelta di ricorrere così frequentemente alla chirurgia è un hobby, un’attività che fa regolarmente per piacere, ma che non deriva da alcun disturbo fisico. Per la modella quella secondo cui chi è rifatto soffra di disturbi mentali è una concezione comune sbagliata.

Tra gli ultimi ritocchini ai quali la Magdalene è ricorsa, c’è quello al naso, per ottenere il famoso ‘naso di Barbie, agli occhi e alle sopracciglia.

Oltre a quella per la chirurgia, la modella ha la passione per i tatuaggi, che ricoprono quasi totalmente il suo corpo. E voi, conoscevate la storia della trentenne?