Elisabetta Gregoraci spiega a tutti perché è ancora single: il motivo vi lascerà senza parole: la confessione della nota showgirl.

La stiamo ammirando più belle e vulcanica che mai sul palco di Battiti Live: Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più amate del nostro piccolo schermo

Grazie all’esperienza nella casa del GF Vip qualche anno fa, la conduttrice calabrese ha fatto conoscere lati inediti di sé, entrando nel cuore di una vera e propria schiera di fan. E nel cuore della bella Eligreg c’è spazio solo per i suoi fan e, ovviamente, per il suo Nathan Falco: la conduttrice è infatti single. Il motivo? A spiegarlo è stata proprio lei, intervistata da Grazia.

Perché Elisabetta Gregoraci è single: a rispondere è stata lei

Dopo la separazione da Flavio Briatore, arrivata nel 2017, Elisabetta Gregoraci non ha mai avuto un’altra relazione ufficiale. Diversi i flirt che le sono stati attribuiti negli anni, ma oggi la showgirl è single. E, al settimanale Grazia, ha raccontato le difficoltà con cui deve fare i conti, nel suo rapporto con gli uomini.

“Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e ben organizzata”, ha spiegato la showgirl, che ha sottolineato come la sua vita sia decisamente movimentata. “Vivo nel Principato di Monaco da anni, perché la mia famiglia vive lì. Ma viaggio spesso per lavoro, dall’Italia, all’Inghilterra alla Spagna. Sono una trottola, ma adoro questa vita frenetica, non potrei mai stare a casa a preparare feste, seduta sul divano con una coppa di champagne in mano”. Ma non è tutto.

Secondo la Gregoraci, anche la sua passata storia con Briatore potrebbe rappresentare un ‘ostacolo’ per alcuni uomini: “Ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso, si lasciano intimorire”. Nonostante questo, la showgirl ammette che le piacerebbe far conoscere la sua anima a qualcuno, oltre al suo aspetto estetico. Un’anima che definisce “bella”, che tende a vedere sempre il bello anche negli altri.

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

E proprio di Flavio Briatore e del loro attuale rapporto, Elisabetta Gregoraci ha parlato in un’altra recente intervista a Il Corriere della sera. I due si sono separati nel 2017, dopo ben dodici anni d’amore, ma tra loro c’è un ottimo rapporto. Come ci sono riusciti? È una delle domande che Elisabetta riceve più spesso ed ecco qual è stata la risposta: “Abbiamo cercato sin da subito un equilibrio pensando a nostro figlio”

“A volte è difficile, un po’ cedo io, un po’ cedo lui, non è perfetto e ovviamente si discute”, specifica la showgirl. Che però ammette di essere felice per il risultato raggiunto: “Siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto”.