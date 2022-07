E’ Emre in Daydreamer: vedere l’attore oggi in questo scatto vi ‘spiazzerà’

In Daydreamer è Emre: resterete spiazzati nel vedere l’attore oggi, a distanza di un anno ecco com’è.

Un anno fa abbiamo seguito con una certa attenzione la storia d’amore tra Can e Sanem, protagonisti della serie turca Daydreamer-Le ali del sogno. Una storia che nonostante i colpi di scena, gli imprevisti e le brutte avventure, ci ha fatto sognare.

Sanem comincia a lavorare per l’azienda di cui è proprietario Can insieme a suo fratello Emre e alla famiglia, la Fikri Harika. La giovane sogna di diventare una scrittrice e sogna sempre più in grande, mentre Can è un fotografo dallo spirito libero sempre in giro per il mondo ma ad un certo punto, quando torna ad Istanbul per la festa di anniversario dell’attività, suo padre gli chiede di restare per cercare di scoprire chi è che sta sabotando gli affari.

Quindi il fotografo si mette alla ricerca della talpa che sta aiutando la concorrente Aylin. Scopriremo che è Emre, proprio il fratello del fotografo, ed è l’amante della donna e suo partner segreto. Soltanto con il tempo, quando la verità verrà a galla tutto cambierà. L’uomo avrà modo di scoprire che Aylin è una donna interessata soltanto al successo e al guadagno e ben presto rivolgerà il suo sguardo ad un’altra persona, Leyla, la sorella di Sanem. E’ passato circa un anno dall’ultima volta che abbiamo seguito la serie, avete visto com’è fuori dal set l’attore?

Daydreamer, ecco com’è oggi l’attore che ha interpretato Emre: vederlo in questo scatto vi spiazzerà

Tra i tanti personaggi che hanno fatto parte di Daydreamer, particolare attenzione va data a Emre. E’ lui infatti all’inizio e per diverso tempo ad essere al centro dell’attenzione degli altri personaggi, ovvero di tutti quelli che lavorano in azienda. Infatti è la talpa che aiuta Aylin a sabotare le collaborazioni e il lavoro della Fikri Harika.

In un secondo momento, al centro dell’attenzione abbiamo visto la sua storia con Leyla. La sorella di Sanem ha sempre provato un interesse per l’uomo ma non vedendo corrisposto lo stesso sentimento lo ha messo da parte nascondendolo. Chi ha seguito la serie saprà che per loro ci sarà un bel lieto fine come anche per i protagonisti. Ad oggi è passato circa un anno da quando si è conclusa, avete visto com’è l’attore fuori dal set?

Questo è uno scatto social di Birand Tunca, interprete di Emre in Daydreamer. A quanto pare non è assolutamente cambiato, rispetto al personaggio interpretato è diverso solo lo stile e di poco l’acconciatura ma sembrerebbe che per portare in scena il Divit non abbia subito grandi trasformazioni o cambiamenti. Grazie alla serie turca Birand è diventato famosissimo anche in Italia e in tutti i paesi dove è stata trasmessa. Voi avete amato la sua storia?