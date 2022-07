“Le direi sì a tutto”: l’ex opinionista sarebbe pronta a tornare in tv

Ha detto addio al mondo della tv, ma sembrerebbe che l’ex opinionista sarebbe pronta a ritornare ad una condizione: cosa ha rivelato.

Ha detto ‘addio’ al mondo della tv da diversi anni, ma adesso l’ex opinionista sarebbe pronta a ritornare in tv. “Le direi sì a tutto”, ha detto l’amatissimo volto tv nel corso di una sua recentissima intervista a Nuovo Tv.

Nel corso degli anni, sono stati davvero tantissimi i volti che si sono alternati nelle diverse trasmissioni televisive e che hanno saputo catturare immediatamente l’attenzione su di sé. Altrettanto numerosi, però, sono coloro che – seppure amatissimi e famosissimi – hanno scelto di dire ‘addio’ ai riflettori e di dedicarsi ad altro. C’è chi, ad esempio, è stato lontano dalla tv per tanto tempo per via della sua malattia. O chi, invece, ha preso questa decisione di punto in bianco, sconvolgendo tutti. Dal canto suo, la protagonista di questo nostro articolo – come raccontato anche in diversi nostri articoli – ha voluto salutare il mondo dello spettacolo per inseguire il sogno del suo compagno. Da diversi anni, infatti, lavora insieme a lui nel locale aperto in quel di Bergamo. La tv, quindi, sembrerebbe essere un ricordo lontano, eppure c’è ‘una condizione’ che la spingerebbe a ritornare sul piccolo schermo immediatamente.

Sarebbe disposta a ritornare in tv: le parole dell’ex opinionista

Seppure sia lontana dal piccolo schermo da diversi anni, l’ex opinionista tv continua ad essere amatissima. Non è affatto un caso, infatti, se in tanti si chiedono se potrà mai ritornare in tv come una volta. Cosa sappiamo, però, in merito? Nonostante la sua ‘nuova vita’, il volto italiano potrebbe mai ritornare sul piccolo schermo? A parlarne, è stata proprio la diretta interessata sulle pagine di Nuovo Tv. In merito ad un suo ipotetico ritorno sotto i riflettori, l’ex opinionista ha risposto sicura e decisa, come d’altra parte è abituata a fare. Stiamo parlando di lei: Karina Cascella, ex volto di Uomini e donne e degli imperdibili salotti televisivi.

Siete tutta a conoscenza che – a partire dalla prossima stagione televisiva – ritornerà in onda un amatissimo reality di Mediaset, vero? Prodotto da Maria De Filippi per la prima volta in assoluto, il programma è pronto ad intrattenere tutti i suoi più accaniti sostenitori, che chiedevano il suo ritorno in tv da tanto tempo. Sappiamo pochissimo sulla data di inizio, sulla conduttrice – anche se qualche nome è stato già avanzato – sui concorrenti e molto altro ancora. Sul ruolo dell’opinionista, invece, Karina Cascella è stata chiarissima: “Ritornerei, ma non come concorrente”, ha detto a Nuovo Tv. Svelando che, qualora dovesse arrivare la proposta di Maria De Filippi, le direbbe di sì. D’altra parte, non è assolutamente la prima volta che la giovane napoletana fa chiaramente comprendere che ritornerebbe in tv in uno dei programmi della regina di Mediaset.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe assistere al ritorno di Karina in tv?

Chi è il compagno di Karina Cascella?

È felicemente innamorata, Karina Cascella. Il suo lui si chiama Max Colombo, ma sapete di che cosa si occupa? Oltre ad avere iniziato questa nuova avventura diversi anni fa col suo ristorante, sul web si legge che il buon Colombo sia anche fondatore di un grandissimo evento musicale che riunisce i migliori dj della musica tech/house.

Auguriamo ad entrambi ogni bene.