Gf Vip, colpo di scena per Alfonso Signorini: è successo davvero

Gf Vip, colpo di scena per Alfonso Signorini e il reality più spiato della nostra tv: è successo davvero.

Sarà uno dei primi programmi a tornare in onda dopo la pausa estiva e i telespettatori non stanno nella pelle. Il GF Vip è pronto a tornare con la settima, ricchissima, edizione, dove non mancheranno colpi di scena clamorosi.

Come sempre, nei mesi che precedono l’inizio, le indiscrezioni sul presunto cast sono tantissime. E, in questo caso, l’indiscrezione è stata confermata proprio dalla possibile concorrente. Che abbiamo già visto nella casa nelle vesti di ‘vippona’, ma che potrebbe ritornarci proprio quest’anno. Di chi si tratta? Scopriamo tutti i dettagli di questa succulenta anticipazioni.

Colpo di scena al GF Vip: riguarda la prossima edizione

Il GF Vip non è nuovo ai ritorni. Basti pensare, tra gli altri, a Cristiano Malgioglio e Valerina Marini, che sono entrati nella casa più spiata della televisione più di una volta. Ci sarà un clamoroso ritorno anche nell’edizione numero sette del reality show di Canale 5?

L’indiscrezione ha parlato del ritorno in casa di un’iconica protagonista del GF Vip 5, quello del 2020. Di chi parliamo? Della contessa Patrizia De Blanck! Ed è stata proprio lei a confermare di aver ricevuto la proposta di Alfonso Signorini: proposta che, però, non ha ancora accettato. La contessa ha spiegato che ci sta ancora pensando, poiché è spaventata dalla troppa lontananza dalla figlia Giada: “So a cosa andrei incontro, ne sono consapevole: non è una passeggiata”. La De Blanck fa sapere che accetterebbe di rientrare in casa soltanto se avesse nuovamente camera e bagno privati, come nella passata edizione. Ma non è tutto!

La contessa vorrebbe portare con sé in casa anche il suo amato cagnolino Alien: “Soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo”. Il GF Vip accetterà tutte le richieste della contessa? Staremo a vedere! Secondo le indiscrezioni, nel caso di ingresso, Patrizia gareggerebbe come concorrente unico con il suo social media manager, l’influencer Lorenzo Castelluccio.

Non ci resta che attendere per scoprire se la contessa De Blanck sarà tra i nuovi vipponi del GF 7! A voi piacerebbe rivederla nella casa più spiata della tv?

Gli indizi sul quinto concorrente del GF Vip

E nelle Instagram Stories di Alfonso Signorini è apparsa una nuova foto, che racchiude alcuni indizi sul quinto concorrente del GF Vip 7. Un portachiavi con un ciuccio ed un cellulare, con auricolari. Il web non sembra avere dubbi: si tratta di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì. Sul profilo Instagram dell’hairstylist c’è, infatti, uno scatto che ritrae proprio gli stessi oggetti mostrati da Signorini. Sarebbe il primo reality in assoluto per lui.