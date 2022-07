I cantanti de Il Volo pazzi di gioia: è successo per la prima volta

I tre giovanissimi cantanti de Il Volo sono letteralmente pazzi di gioia: è successo per la prima volta in assoluto, davvero imperdibile.

Ne è trascorsi di tempo da quando Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble venivano scelti per formare Il Volo. Sono trascorsi all’incirca 13 anni, ma se loro non sono affatto cambiati nel corso del tempo, non si può dire lo stesso della loro vita. Erano solo dei bambini quando hanno partecipato al famoso ‘Ti lascio una canzone’, il programma di Antonella Clerici dedicato ai giovanissimi talenti, ma nessuno dei tre si sarebbe immaginato che la loro vita sarebbe cambiata da un momento all’altro.

È proprio dopo ‘Ti lascio una canzone’ che i tre giovanissimi tenori hanno dato vita alla loro splendida carriera musicale, macinando consensi e successi anno dopo anni. Ignazio, Gianluca e Piero sono richiestissimi e le loro voci sono tra le più amate del panorama musicale nostrana. Avete visto, però, cos’è successo nelle scorse ore? Nel corso di una loro intervista a La gazzetta del mezzogiorno, i tre cantanti non hanno nascosto di essere pazzi di gioia per quello che sarebbe successo da lì a poche ore. Si tratta di qualcosa davvero di grandioso e che – come raccontato dai diretti interessati – non era mai capitato prima d’ora.

Il Volo, i cantanti sono pazzi di gioia: non era mai successo prima d’ora

Dopo il cambio stile di Gianluca Ginoble, che ci ha permesso di vederlo in modo totalmente diverso dal solito, i tre cantanti de Il Volo hanno raggiunto un altro incredibile traguardo. A parlarne, sono stati proprio i diretti interessati nel corso di una loro intervista a La gazzetta del mezzogiorno. Visibilmente emozionati e pazzi di gioia, i tre giovanissimi cantanti non hanno potuto fare a meno di rivelare quello che sarebbe successo dopo qualche ora. Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Ve lo sveleremo immediatamente. Quello che, però, vogliamo anticiparvi è il fatto che i tre de Il Volo non stavano più nella pelle perché – seppure i 13 anni di carriera – non era mai capitata una cosa del genere. L’avreste mai immaginato? Scopriamo qualche cosa in più.

Sembrerebbe che l’agenda dei tre cantanti de Il Volo sia piuttosto piena. Tra i tanti impegni musicali ai quali hanno dovuto e dovranno ancora presenziare, i tenori non hanno nascosto di essere particolarmente felici di cantare ad Ostuni. Proprio Giovedì 26 Luglio, infatti, i tre cantanti si sono esibiti in Puglia dinanzi ad una numerosissima platea. Quello che, però, ha reso più felici i giovani interpreti è il fatto che – dopo anni dall’inizio del loro sodalizio artistico – si sono potuto esibire proprio ad Ostuni, una città dove non c’erano mai stati prima d’ora.

Dopo aver cantato ad Ostuni, i tre cantanti de Il Volo possono dire di aver esaudito un loro desiderio. Siete d’accordo?