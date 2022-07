Ilary Blasi, come avrebbe scoperto tutto: la mossa che nessuno si aspettava

Ilary Blasi, come avrebbe scoperto tutto: la mossa della conduttrice che nessuno si aspettava.

Da giorni non si parla d’altro, Ilary Blasi e Francesco Totti non sono più una coppia. E’ stata per prima la conduttrice a farlo sapere tramite un comunicato Ansa in cui spiegava che il suo matrimonio con Totti era terminato dopo 17 anni e tre splendidi figli.

Subito dopo sono arrivate anche le parole dell’ex capitano della Roma. Nel messaggio dice di aver tentato di superare la crisi del suo matrimonio ma di aver capito che la scelta della separazione se pur dolorosa non era più evitabile. Dopo l’annuncio Ilary è partita per la Tanzania insieme ai suoi figli e ha trascorso qualche giorno lontano dall’Italia. E’ sempre stata attiva sui social dove attraverso le sue storie instagram ha mostrato alcuni dei posti in cui si è fermata e i suoi look da mare.

Anche Totti è apparso subito dopo l’annuncio della rottura, le prime immagini lo vedono giocare a padel. In questi giorni però il gossip non ha fatto altro che accendersi, si è parlato di terze persone entrate a far parte della loro vita. In particolare si è fatto il nome di Noemi Bocchi, la donna che avrebbe iniziato una frequentazione con Totti e si parla addirittura di una vera e propria relazione. Sono moltissime le notizie al riguardo, si è parlato di una convivenza ma sia chiaro sono solo indiscrezioni. Sta di fatto che questa donna ha un nome e un volto ed esiste davvero nella vita dell’ex capitano della Roma dato che sono emerse anche alcune foto insieme pubblicate dal settimanale Chi e inizialmente da Dagospia. Adesso però è arrivata una nuova verità, così Ilary avrebbe scoperto tutto.

Ilary Blasi, così avrebbe scoperto tutto: la mossa della conduttrice che nessuno si aspettava

L’annuncio della separazione di Ilary Blasi e Totti ha lasciato il pubblico senza parole. Sembravano destinati a essere per sempre una coppia ma a quanto pare non sempre è così, succede per le persone comuni e succede per i personaggi del mondo dello spettacolo. In questi giorni non si parla d’altro.

L’ex coppia è al centro dell’attenzione pubblica e sembra che le notizie sul loro conto e su questa rottura non si fermino. Da poche ore è arrivata una nuova verità, riportata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Secondo Chi sarebbe stata Ilary ad aver scoperto della frequentazione dell’ex marito con Noemi. Se prima si parlava di una relazione della conduttrice con un giovane adesso la situazione sembra essersi capovolta. Infatti il giornale sostiene che Ilary avrebbe assunto addirittura un investigatore privato.

Totti avrebbe fatto una strana azione e avrebbe portato ai sospetti della conduttrice: “Ad un certo punto Totti avrebbe tolto la gestione alla sorella di Ilary dei propri social”. Inoltre, Chi entra nei dettagli, raccontando che Noemi e Francesco si sarebbero incontrati ad una partita di Padel. Iniziano una frequentazione che sembrerebbe essere stata mantenuta segreta dagli amici dell’ex capitano e dalla stessa città. Quando Dagospia ad inizio 2022 lanciò la bomba, il settimanale spiega che la conduttrice de L’isola dei famosi avrebbe chiesto a Totti, ricevendo una ferma smentita. E’ ad inizio marzo che Ilary cerca di scoprire la verità, quando sua figlia Isabel torna a casa, dicendo a sua madre di aver conosciuto due nuovi amichetti, figli in realtà proprio di Noemi. Ed è a questo punto che decide di assumere un investigatore privato. Quando Chi pubblica le foto di Totti e Noemi, per la conduttrice è solo la conferma di quanto aveva già scoperto.

Sarebbe questa la verità riportata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.