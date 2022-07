Ludovica Bizzaglia, chi è e cosa fa nella vita il suo fidanzato

Ludovica Bizzaglia insieme al suo fidanzato: chi è e che cosa fa nella vita, scopriamolo insieme.

Ludovica Bizzaglia è oggi un’amata e seguitissima influencer ma la sua carriera è iniziata da giovanissima come attrice. Qualche anno fa è approdata al cinema nel film di Federico Moccia, Amore 14.

Il ruolo che più l’ha consacrata facendola diventare popolare al pubblico è quello di Anita in Un posto al sole. Infatti ha fatto parte del cast della soap opera per diverso tempo, e il suo personaggio è entrato e uscito più volte di scena. Da alcuni anni non abbiamo più visto il suo ritorno. Oggi Ludovica lavora con il mondo social. Il suo canale instagram è seguito da oltre 800 mila follower. Sono migliaia le foto condivise, dove mostra i suoi outfit pazzeschi e anche scatti personali.

Per esempio qualche giorno fa ha pubblicato una foto insieme a sua madre, l’avete mai vista? Si chiama Anna ed è una donna bellissima e piena di fascino. Non possiamo non dire che Ludovica non abbia preso tanta bellezza da lei. Poi la somiglianza è molto forte, riconoscere sua madre non sarebbe stato così difficile. L’influencer da qualche anno è super innamorata e felice, sapete chi è il suo fidanzato? Scopriamo chi è e che cosa fa nella vita.

Ludovica Bizzaglia, chi è il suo fidanzato e che cosa fa nella vita: eccoli insieme

Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane e in questi anni il pubblico ha avuto modo di conoscerla come attrice. Chi segue i social ha invece avuto modo di conoscerla come influencer ma ha avuto anche la possibilità di scoprire aspetti di lei più personali.

E’ vero che i social spesso mostrano soltanto la faccia che si vuole far vedere e si tende a nascondere quel lato privato di sè, ma è anche vero che qualcosa traspare sempre. Sul suo canale instagram seguito da oltre 800 mila follower pubblica molti scatti dove mostra che cosa fa nella sua quotidianità. Nelle ultime settimane ha visitato diversi luoghi e ha condiviso tante foto al riguardo. Ha mostrato molte volte i suoi outfit, per esempio in una vecchia storia ha sfoggiato un top molto particolare, con la pancia scoperta, che copriva solo la parte superiore e si intrecciava con le bretelle alla parte inferiore. Tra le immagini non mancano quelle insieme al suo fidanzato, sapete chi è?

Il compagno di Ludovica Bizzaglia si chiama Alessandro Renato Sollevanti. Su instagram, spulciando sul suo profilo chiamato ‘sempreoperativo’, leggiamo in biografia che è un imprenditore. In alcune storie di qualche giorno fa l’influencer ha fatto una dedica particolare ad Alessandro, condividendo una serie di foto insieme mentre sono abbracciati. Come fa sapere sono insieme da due anni e mezzo: “L’amore della mia vita, per sempre”, scrive.