“Il mio unico amore oggi è…”: Flavio Briatore racconta tutto; le parole del noto imprenditore non sono passate inosservate.

Un’intervista in cui si è raccontato senza filtri, quella di Flavio Briatore a Sette, settimanale de Il Corriere della Sera. Un’intervista in cui il famoso imprenditore ha raccontato alcuni particolari inediti della sua attuale vita sentimentale.

Diversi sono stati gli amori della sua vita, prima tra tutte Elisabetta Gregoraci, con la quale ha mantenuto un ottimo rapporto. Ma oggi c’è una donna nella vita dell’imprenditore? A rispondere è stato proprio lui. Ecco le sue parole.

Flavio Briatore e la confessione sulla sua vita sentimentale: “Il mio unico amore oggi è…”

L’unico amore nella vita di Flavio Briatore ha un nome e un cognome. Ed è Nathan Falco Briatore, il figlio nato dal matrimonio con la showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci. Intervistato da Sette, l’imprenditore ha dichiarato: “L’unica storia affettiva per ora è quella con mio figlio. E poi alla mia età… spero soltanto di invecchiare bene, con qualcuno che mi sostenga e che mi dia felicità.”

Briatore spiega che in questo momento della sua vita non ha velleità: “Non ho bisogno di badanti. Ho solo necessità di passate tempo con Falco ed Elisabetta. Perché anche se siamo separati resta la moglie di mio figlio”. E Flavio spiega l’importanza di dedicare le sue giornate al figlio, che vede come “un piccolo Briatore ma con molto più c*** di me”: “Io non avevo Flavio Briatore come padre, purtroppo o per fortuna. Ma è una bella differenza. Cerco sempre di farglielo capire, perché essendo un predestinato deve lavorare più degli altri [..] Sia io che Elisabetta speriamo che il privilegio di Falco si trasformi in rabbia e determinazione, in voglia di emergere ancora di più.”

È un rapporto speciale anche quello che lega l’imprenditore ad Elisabetta, nonostante il divorzio arrivato nel 2017, dopo dodici anni di amore. Una separazione che, però, non ha mai segnato la fine dei rapporti tra i due ex coniugi, che trascorrono molto spesso del tempo insieme, per il bene e la gioia del loro Nathan.

E proprio sul rapporto col suo ex marito ha parlato Elisabetta Gregoraci, qualche settimana fa, a Il Corriere della Sera. La conduttrice, impegnata anche questa estate sul palco di Battiti Live, ha spiegato il segreto della serenità creata in famiglia: “Sin da subito abbiamo cercato un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile, un po’ cedo io un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente si discute, ma in generale posso dire che siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto“. Un ottimo rapporto che Elisabetta ha anche con le ex di Flavio, Heidi Klum e Naomi Campbell: “C’è una bellissima amicizia tra tutti noi e posso dire che c’è sempre stata”.