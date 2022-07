Scaletta Tim Summer Hits, quinta puntata da paura: artisti famosissimi, il divertimento è assicurato!

Giovedì 28 Luglio andrà in onda la quinta puntata del Tim Summer Hits, la scaletta prevede degli artisti famosissimi: eccoli tutti.

Non vi sareste mai immaginati che ci sarebbe stata una seconda puntata del Tim Summer Hits questa settimana, vero? Invece, si: a distanza di qualche giorno dalla puntata d’esordio a Portopiccolo, Stefano De Martino ed Andrea Delogu saranno al timone della quinta puntata di questo fantastico evento musicale. Curiosi di conoscere la sua scaletta?

Per la prima volta in assoluto, Rai Due ha scelto di far trascorrere ai suoi telespettatori un’estate all’insegna della musica. E, guardando gli ascolti e i risultati ottenuti, sembrerebbe che questa sia stata una scelta super azzeccata. Sarà la presenza di Stefano De Martino, che diventa sempre più il volto di Rai Due, quella di Andrea Delogu – chi meglio di lei per parlare di musica? – o tutti gli artisti scelti tappa dopo tappa, fatto che l’evento musicale si sta rivelando un successo impressionante. Tra qualche ora, quindi, andrà in onda la quinta puntata, ma in tantissimi sono curiosi di sapere quale saranno gli ospiti che si esibiranno sul palco di Rimini. Desiderosi anche voi di saperne qualcosina in più? Ci pensiamo immediatamente. Una cosa, però, vogliamo anticiparla: il divertimento stasera è davvero assicurato!

Tim Summer Hits, la scaletta della quinta puntata: chi sono i cantanti di stasera

Mancano ancora pochissime ore alla quinta ed imperdibile puntata del Tim Summer Hits, ma qual è la sua scaletta? Se nel corso delle puntata precedenti, abbiamo assistito a delle esibizioni da urlo di veri e propri big della musica italiana, cosa accadrà tra qualche ora? Abbiamo scoperto i nomi degli artisti che si alterneranno stasera sul palco di Portopiccolo, vi assicuriamo: il divertimento è garantito! Leggete un po’ qui:

Ana Mena;

Giusy Ferreri;

Silvia Salemi;

Bob Sinclar e Nyv;

Clementino;

Priestess;

Franco 126 e Loredana Bertè;

Emis Killa;

Gabry Ponte e Lum!x;

Rocco Hunt;

Alex;

Rovere e Chiamamifaro;

Il Tre;

Nina Zilli;

Matteo Bocelli;

Valerio Lundini e I Vazzanikki;

LDA;

Federico Rossi;

Rkomi;

Francesca Michielin;

Francesco Renga;

Willie Peyote:

Olly.

Come ogni settimana, anche stavolta ci teniamo a sottolineare che i cantanti sopraelencati non sono affatto in ordine d’uscita.

Quale sarà la prossima tappa?

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, inclusa la tappa di stasera 28 Luglio, sembrerebbe che ne manchino altri due per la conclusione della prima edizione del Tim Summer Hits. L’ultimo appuntamento, che invece andrà in onda l’11 Agosto, sarà un ‘best of’. Cosa accadrà, però, nelle prossime settimane? O, per meglio dire, da dove condurranno Stefano De Martino ed Andrea Delogu? Dopo Piazza del Popolo a Roma e Portopiccolo, quale sarà la prossima tappa? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che le ultime due puntate del Tim Summer Hits 2022 siano da Rimini.

Siete pronti all’appuntamento di stasera? Noi non vediamo l’ora!