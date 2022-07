Tiberio Timperi, è successo per strada: il conduttore ha raccontato tutto

Non immaginereste mai cos’è successo per strada a Tiberio Timperi: solo ora il conduttore ha raccontato tutto, cosa ha detto.

Se sono tantissimi gli spettatori che non vedono l’ora di assistere al ritorno del GF Vip – anche se, proprio recentemente, vi abbiamo raccontato una bruttissima notizia in merito – altrettanto in numerosi sono coloro che contano le ore alla ricomparsa di Tiberio Timperi sul piccolo schermo nostrano.

Sembrerebbe proprio che il mese di Settembre sia un mese totalmente imperdibile per tutti gli amanti dei canali Rai. Non solo, infatti, assisteremo a clamorose new entry, ma anche ad inevitabili conferme. Non facciamo riferimento a Stefano De Martino, che continua a confermarsi il volto di punta dell’azienda di Viale Mazzini, ma anche a Tiberio Timperi. Forse non tutti lo sanno, ma l’amatissimo conduttore è stato confermato – per la seconda volta consecutiva – al timone di UnoMattina in Famiglia. Insieme a Monica Setta ed Ingrid Muccitelli, quindi, il famoso presentatore sarà il volto del weekend italiano. Una notizia davvero fantastica, non trovate? In attesa, però, di poterlo rivedere sul piccolo schermo, il buon Timperi si è lasciato andare ad un’intervista su Nuovo Tv durante la quale non ha perso occasione di poter raccontare un incredibile episodio accadutogli per strada.

Tiberio Timperi racconta cosa gli è successo per strada: incredibile

In occasione del suo ritorno sul piccolo schermo previsto per gli inizi di Settembre, Tiberio Timperi si è raccontato a Nuovo Tv, svelando un episodio incredibile accadutogli per strada. Ricordate quando vi abbiamo incontrato l’incontro che Elisa Isoardi ha fatto per le strade di Roma? Al famoso conduttore di UnoMattina in Famiglia non gli è affatto capitata una cosa del genere, ma l’episodio comunque non può non essere raccontato proprio perché fa capire quando il buon Timperi sia amatissimo da tutti noi.

Alle pagine del noto settimanale, infatti, Tiberi Timperi ha toccato l’argomento ‘popolarità’ ed ha spiegato il suo rapporto col pubblico, svelando un episodio incredibile. “Pochi giorni fa, una signora mi ha fermato per strada..”, inizia proprio così il racconto che il conduttore televisivo ha fatto a Nuovo Tv. Cosa gli avrà mai potuto dire? Beh, sembrerebbe che la donna non si sia affatto trattenuta dal fargli complimenti e lasciarsi andare ad una rivelazione che gli ha fatto molto piacere. “Mi ha detto che quando mi vede, si sente a casa!”, ha detto il buon Timperi, non nascondendo la sua gioia nel sentire queste parole. D’altra parte, si tratta di una grossa soddisfazione!

Chi Orsola Gazzaniga, la sua ex moglie?

Seppure sia un personaggio pubblico a tutti gli effetti, sembrerebbe che Tiberio Timperi ami preservare la sua sfera privata. Sul web, però, abbiamo rintracciato diverse notizie sul suo matrimonio. Celebrato nel 2005, è naufragato dopo solo tre mesi dalla celebrazione. Purtroppo, abbiamo pochissime notizie su chi sia e di che cosa si occupi Orsola Gazzaniga, ma sappiamo che è mamma del suo unico figlio Daniele Timperi.

Anche voi non vedete l’ora di rivederlo sul piccolo schermo?