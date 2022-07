Un posto al sole: la notizia arriva all’improvviso, nessuno se l’aspettava

Un posto al sole: la notizia sulla soap opera di Rai Tre arriva all’improvviso, nessuno se l’aspettava.

Un posto al sole è una delle soap opera più amate della nostra televisione e per i telespettatori è in arrivo una notizia sensazionale. Qualcosa che non tutti immaginano, che riguarda proprio la serie tv di Rai Tre.

Una serie che fa compagnia al pubblico italiano da tantissimi anni e che, nei prossimi giorni, lascerà lo stesso pubblico senza parole. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto.

Un posto al sole, la notizia lascia di stucco i fan della soap opera

Era il 21 ottobre del 1996 quando, per la prima volta in assoluto, Un posto al sole entrava nelle case degli italiani. Ben 26 anni di storie di quei personaggi che, oggi, sono diventati come di famiglia per i telespettatori. Telespettatori che non si aspettano quello che sta per accadere.

Si, perché Un posto al sole si appresta a raggiungere un traguardo straordinario: quello delle 6000 puntate! Proprio così, la soap nata ed ambientata a Napoli è arrivata al suo episodio numero 6 mila e festeggerà in grande. Come annunciato anche sui social ufficiali di Upas, venerdì 29 luglio 2022 andrà in onda un episodio speciale, in occasione dello strepitoso traguardo raggiunto dalla soap. Che è in assoluto il primo e più longevo daily drama del nostro Paese. Lo sapevate?

E i festeggiamenti per la puntata 6000 sono iniziati già da qualche giorno, al Giffoni Film Festival, dove sono approdati alcuni tra gli attori più amati della serie di Rai Tre, tra cui Patrizio Rispo, Miriam Candurro e Michelangelo Tommaso. Una gioia immensa per i fan, che non vedono l’ora di seguire la puntata speciale prevista per venerdì, come sempre alle ore 20.45 circa su Rai Tre. Una puntata che svelerà alcuni segrete dei condomini di Palazzo Palladini, ai quali il pubblico è ormai affezionato. E ci sarà una sorpresa che riguarda un amatissimo ‘personaggio’ della soap, che parlerà per la prima volta! Di chi parliamo?

Come svelato da Superguida Tv, il cagnolino di Chiara ( Marina Tagliaferri), Bricca, sarà il narratore dell’episodio speciale di Un posto al sole, e accompagnerà il pubblico ripercorrendo le trame dell’amata soap. Un espediente divertentissimo: a dare la voce al cagnolino sarà l’attrice napoletana Nunzia Schiano, al suo debutto nel doppiaggio. Come anticipato dalla Tagliaferri a Tv Sorrisi e Canzoni, Bricca si divertirà anche a spettegolare sui protagonisti della soap! Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa ci racconterà il nostro amico a quattro zampe, e voi?

Dopo lo stop di ieri, a causa della semifinale degli Europei di Calcio Femminile, la soap torna in onda questa sera, 28 luglio 2022, con una doppia puntata, in attesa dei grandi festeggiamenti di domani. Tutti sintonizzati su Rai Tre!