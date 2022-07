Avete mai visto la moglie di Carlo Conti? Eccola in tutta la sua bellezza; la vita privata del famoso conduttore.

È uno dei conduttori più amati della nostra tv e, dopo lo stop estivo, tornerà in onda su Rai Uno con una delle trasmissioni più seguite di sempre. Si, parliamo proprio di Carlo Conti, che a partire dal 30 settembre 2022 tornerà al timone della nuova edizione di Tale e Quale Show.

In realtà, il presentatore fiorentino sta tenendo compagnia al pubblico anche nel corso dell’estate: ogni venerdì sera, Rai Uno sta proponendo le repliche della seconda edizione di Top Dieci, trasmessa per la prima volta nella primavera del 2021. Ma mettiamo per un attimo da parte la sua illustre carriera per dedicarci alla vita privata dell’amatissimo volto Rai: sapete chi è la moglie di Carlo Conti? I due sono sposati da dieci anni, eccoli insieme.

Carlo Conti, avete mai visto la moglie Francesca? Eccoli insieme

Carlo Conti è praticamente uno di famiglia per i telespettatori italiani. Nonostante l’enorme popolarità, però, il conduttore fiorentino ha sempre mantenuto una certa privacy in merito alla sua vita privata. Che è caratterizzata da una storia d’amore meravigliosa e solida. Nel 2012, Carlo Conti ha sposato Francesca Vaccaro, che ha conosciuto però nel 2001: l’incontro è avvenuto a Domenica In, che lui all’epoca conduceva, mentre lei era una costumista.

Il loro amore, però, non è decollato subito: i due si separarono per diversi anni, per poi ritrovarsi quasi dieci anni dopo. Da quel momento non si sono separati più e vivono felicemente con il loro Matteo, che oggi ha otto anni. “Per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché grazie a lei sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro ed ero solo, a uno che comprende un’altra persona”, ha dichiarato il conduttore al settimanale Chi. Un matrimonio arrivato sei mesi dopo la proposta, e che Carlo ha organizzato nei minimi dettagli, proprio come se fosse una sua trasmissione tv: “Volevo che tutto filasse liscio. C’è stato solo un piccolo ritardo nei secondi”.

Siete curiosi di vedere la stilista e fashion designer che ha rubato il cuore al conduttore? Sul canale Instagram di Conti è possibile trovare diversi scatti in compagnia della sua dolce metà, anche lei molto seguita sui social. Il profilo Instagram di Francesca è seguito da quasi 30 mila followers, ecco alcuni scatti che abbiamo trovato proprio lì:

Eh si, Francesca è davvero incantevole e, con Carlo, formano una coppia da fare invidia. E voi, conoscevate i retroscena sulla vita privata dell’amatissimo volto Rai? Non dimenticate di sintonizzarvi su Rai Uno il 30 settembre con la nuova edizione di Tale e Quale: il cast è pazzesco, ne vedremo delle belle!