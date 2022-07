Belen Rodriguez mostra la novità dell’estate: tutte la imiteranno

In una delle ultime Ig stories, Belen si è mostrata con un dettaglio nel look davvero super trendy: è la novità dell’estate!

Donna in carriera e mamma affettuosa, Belen in questo periodo si dimostra davvero instancabile. Nonostante i mille impegni professionali, non rinuncia ad uno stile sempre super trendy, tanto più che oltre alla tv è impegnata anche con le sue attività imprenditoriali nel settore della moda.

Oltre ad occuparsi di Santiago e Luna Marì e ad essere tornata con l’ex marito Stefano De Martino, attualmente la bella argentina è alle prese con le registrazioni delle nuove puntate di Tu si que vales. Senza dimenticare i brand di abbigliamento che ha lanciato in questi anni. Qualche mese fa vi abbiamo parlato di una nuova avventura per lei in questo settore: dopo il marchio di costumi da bagno Me Fui di cui è titolare insieme a Cecilia e la linea di abbigliamento Hinnominate che include anche Jeremias, aveva annunciato tempo fa il nuovo progetto che la vede protagonista.

In un’intervista concessa a Lookdavip, Belen anticipava il lancio di un altro suo marchio ovvero Mar de Margaritas. Si tratta di una linea di abiti femminili a fantasie floreali che grazie a un ‘trucchetto’ consentono di sembrare più magri di una taglia! Tra l’altro, per chi non lo sapesse, il nome del brand è un dolcissimo riferimento ad una canzone che Gustavo, il papà della showgirl, aveva dedicato alla moglie Veronica.

E proprio Mar de Margaritas è firmato il mini dress che la Rodriguez ha indossato in una delle sue ultime Ig stories. Tutti hanno notato un dettaglio super trendy, vediamo di cosa si tratta!

Belen Rodriguez sempre alla moda: avete visto la novità del suo vestitino?

Come abbiamo detto prima, la particolarità degli abiti Mar de Margaritas è lo stile floreale. In queste ore, però, la conduttrice di Tu si que vales si è mostrata con una versione davvero all’ultimo grido e che rispecchia appieno la tendenza di questa estate 2022.

In una storia condivisa su Instagram, ha sfoggiato un vestitino corto, con spalline sottili e scollo a V…ma avete fatto casa alla fantasia? Proprio come Chiara Ferragni ed il suo top con stampa di fragole, Belen ha scelto una fantasia di ciliegie.

Nel selfie in cui si è immortalata in ascensore ha menzionato il suo brand facendo capire che si tratta di una creazione firmata proprio Mar de Margaritas. Al momento il modello non è ancora in commercio ma siamo certi che, appena sarà in vendita, andrà a ruba! Guardandolo addosso a Belen ci viene in mente solo una parola: favoloso!

E a voi piace questa moda “Tuttifrutti” tanto in voga quest’estate?