“Mi ha bloccata sui social”: brutto screzio tra due personaggi famosi

Brutto screzio tra due personaggi famosissimi dello spettacolo nostrano: “Mi ha bloccata sui social”, una confessione che lascia di stucco.

“Mi ha bloccata sui social”, è proprio questa l’incredibile rivelazione a cui recentemente si è lasciata andare un amatissimo volto tv. In occasione del suo ritorno sul piccolo schermo, l’apprezzata conduttrice è stata intervista da La nuova Sardegna e, tra le tante cose che ha raccontato, non ha potuto fare a meno di ricordare il brutto screzio avuto con un altro volto secolare della tv nostrana e le sue conseguenze.

Non sempre tra colleghi si riesce a creare un ottimo legame, come quello che si è creato da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano – su cui vi abbiamo raccontato un retroscena impensabile. Può anche capitare che la diversità caratteriale e, perché no, anche una certa incompatibilità possa sfociare in dissapori o, al massimo, in litigi. È proprio questo quello che è accaduto diverso tempo fa a due personaggi famosi. Quello che, però, ad oggi fa più ‘scalpore’, è tutto quello che è successo dopo questo brutto screzio tra loro. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata una delle dirette interessate a La Nuova Sardegna. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che dopo il litigio in tv sia successo qualcosa di impensabile tra lei e la sua collega.

Brutto screzio tra due personaggi famosi: cos’è successo dopo

Di liti in tv ne abbiamo viste tantissime, ma il brutto screzio capitato a due personaggi famosi alcuni fa, sembrerebbe che faccia ancora parlare. A La nuova Sardegna, infatti, una delle dirette interessate ha fatto sapere che – dopo i dissapori nati con la sua collega – è stata clamorosamente bloccata sui social. Un gesto del tutto inaspettato, da come si può chiaramente comprendere, e che ha lasciato particolarmente senza parole la sua destinataria. “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta”, è stato raccontato sul giornale. Curiosi di sapere di chi parliamo?

Ad essere finite al centro dell’attenzione in questi ultimi giorni, sono state proprio loro: Lorella Cuccarini ed Heather Parisi. Le due, come ricorderete, hanno lavorato insieme nel 2016 nello show Nemicamatissima. Quello che doveva essere un’occasione per esaltare le doti delle due amatissime showgirl, si è rivelato ben altro. Poco tempo dopo il programma, infatti, la bella Parisi ‘denunciò’ un trattamento per nulla alla pari tra lei e la Cuccarini, scrivendo una lunga lettera. Cos’è successo, però, anni dopo? Tra le due donne è ritornato il sereno? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! A La nuova Sardegna, Lorella Cuccarini ha affermato di essere stata bloccata sui social dalla sua collega. Cosa ne pensate?

Qual è il rapporto con Maria De Filippi?

Se il rapporto con Heather Parisi ha vissuto alti e bassi, quello con Maria De Filippi è splendido. Lorella Cuccarini è stata confermata per il terzo anno consecutivo ad Amici e, in diverse occasioni, si è lasciata andare a delle parole da brividi nei confronti della sua padrona di casa.

