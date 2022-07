Brutto episodio per l’amata protagonista di Amici: i fan sono furiosi

Brutto episodio per l’amata ex protagonista di Amici: non si è fatta attendere la reazione dei fan sui social.

Amici è un talent show che da quando va in onda ha sempre avuto un grande seguito. Quest’anno c’è stata la ventunesima edizione e gli ascolti hanno dimostrato ancora una volta la formula vincente del programma.

Gli ultimi due anni hanno visto in atto una serie di cambiamenti apportati in seguito alla diffusione del covid-19. Nella ventesima edizione per esempio per i ballerini c’è stato un forte cambiamento, i balli insieme ai professionisti sono stati del tutto evitati e hanno danzato insieme solo mantenendo una certa distanza. Anzi, si è scelto per i passi a due di fare ballare gli allievi tra di loro. Inoltre, se prima i ragazzi tornavano a casa per il Natale adesso trascorrono quel periodo in casetta, festeggiando insieme, come abbiamo visto nelle ultime due edizioni. Scelte queste necessarie per mantenere in sicurezza gli allievi.

L’ultima edizione si è conclusa a maggio con la vittoria di Luigi Strangis ma in verità è stato un trionfo per tutti. Ognuno ha lasciato il segno nel cuore dei telespettatori e una volta fuori dal talent sono stati accolti dall’amore dei fan. Di recente è accaduto un fatto del tutto inaspettato che ha visto protagonista un’amata ex allieva di amici 21. L’episodio ha fatto non poco infuriare i fan .

Brutto episodio per l’amata ex protagonista di Amici: non si è fatta attendere la reazione dei fan

Nella ventunesima edizione di Amici a trionfare è stato Luigi Strangis, ma anche gli altri allievi hanno conquistato il cuore del pubblico. La scuola si è conclusa e ognuno ora sta cercando di percorrere la propria strada. I cantanti hanno lanciato il loro primo EP e si stanno muovendo per l’Italia per far conoscere le canzoni al suo interno.

Da inizio luglio stiamo seguendo Battiti live, show condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Proprio sul palco abbiamo visto cantare alcuni degli ex allievi. Sappiamo che le puntate sono registrate prima e vengono poi trasmesse. Il punto è un altro, è accaduto un episodio che ha fatto infuriare i fan di una delle cantanti della ventunesima edizione di Amici. Ma cosa è successo? In molti stavano aspettando l’esibizione di Sissi sul palco di Battiti live, performance che in realtà non c’è stata.

I fan lo hanno fatto notare su Twitter mostrando non poca disapprovazione. Infatti l’esibizione della cantante ci doveva essere dato che era stata registrata qualche giorno prima. Non sappiamo cosa sia accaduto, ma potrebbe essere che vedremo Sissi in una delle prossime puntate e quindi la sua presenza sia stata solo spostata. Per scoprirlo dobbiamo attendere i successivi appuntamenti di Battiti live.