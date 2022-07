Chiara Nasti di corsa al Pronto Soccorso: cos’è successo all’influencer incinta; brutto episodio per la star del web.

Spiacevole episodio per una delle influencer più amate e seguite del nostro Paese. Attraverso le sue storie Instagram, Chiara Nasti ha raccontato ai suoi numerosi followers cosa le è successo.

Followers che si sono notevolmente preoccupati quando hanno saputo che la star del web. al quinto mese di gravidanza, è dovuta recarsi in pronto soccorso. A raccontare quanto successo è stata proprio la napoletana, che ha chiesto anche alcuni consigli ai suoi fan in merito all’accaduto. In seguito le sue parole.

Incidente per Chiara Nasti: “Sono dovuta correre al pronto soccorso”, cos’è successo

Grande spavento per Chiara Nasti, la famosa influencer napoletana da due milioni di followers. Qualche giorno fa, attraverso il suo canale Instagram, Chiara ha raccontato ai fan cosa le è successo: un incidente automobilistico a causa del quale è dovuta correre al Pronto Soccorso. Un episodio avvenuto qualche giorno fa, ma che la giovane influencer ha deciso di condividere con i suoi seguaci per chiedere alcuni consigli.

“Mi fate capire questa cosa, perché sicuramente ne sapete più di me. Ma la cintura in gravidanza va messa o non va messa?”, chiede l’influencer, incinta di cinque mesi del suo primo bebè con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. La Nasti spiega che più volte, quando l’hanno vista indossare la cintura di sicurezza in auto, le hanno detto che fa male al pancione e di non avere le idee chiare sulla questione.

“Io la metto sempre perché non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi, ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso”, ha raccontato l’influencer. Che, fortunatamente, sta bene e non ha avuto alcuna conseguenza dopo l’incidente: “Ho fatto i controlli, è tutto ok”.

Per quanto riguarda l’utilizzo della cintura in gravidanza, non vi è alcun rischio per le donne in attesa, che possono indossarla tranquillamente. Solo in caso di “condizioni di rischio particolari”, certificate dal ginecologo, vi è l’esonero dall’uso della cintura.

La storia d’amore con Mattia Zaccagni

E sul suo seguitissimo canale social, Chiara mostra fiera il suo pancione, incinta del primo figlio di Mattia Zaccagni. Primogenito anche per l’attaccante della Lazio, che non vede l’ora di diventare papà. Il piccolo in arrivo è un maschietto, come rivelato dal gender reveal nello stadio Olimpico di Roma. Quale sarà il nome di Zaccagni Junior? A quanto pare è già stato deciso, ma l’influencer e imprenditrice napoletana non lo ha ancora svelato. Una gioia immensa per la coppia, nata circa un anno e mezzo fa: l’incontro speciale ad Ibiza e, da lì, l’inizio di una meravigliosa storia d’amore.