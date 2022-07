Cindy Crawford in costume a 56 anni: la sua è una bellezza senza tempo

Cindy Crawford si mostra in costume a 56 anni: la sua bellezza lascia tutti senza parole.

Cindy Crawford è tra le supermodelle più famose del mondo, soprattutto tra gli anni ottanta e novanta la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. Da quanto si legge sul web sembrerebbe che sia stata scoperta per caso dal fotografo di un giornale.

Il professionista la notò quando aveva appena 16 anni e da quel momento comincia la sua strada nel mondo della moda. Dagli esordi ad oggi ha posato e sfilato per i più importanti stilisti tanto da divenire una vera star, richiesta da tutti per la sua bellezza e il portamento. Alla carriera di modella ha affiancato parallelamente quella di attrice. Il suo primissimo film risale al 1987 e si intitola Il segreto del mio successo, sul grande schermo ed in seguito sono seguite altre sue partecipazioni a pellicole anche molto importanti e in serie sul piccolo schermo.

Oggi la fama l’accerchia da tutto il mondo e anche sui social è famosissima. Pensate che è seguita da oltre 6 milioni di follower. Sul suo canale instagram pubblica scatti sempre particolari dove sfoggia quella bellezza che ai tempi ci conquistò. Cindy ha raggiunto la soglia dei 50 anni, adesso ne ha 56 ma sembra che per lei gli anni non siano mai passati. In tutti gli scatti sfoggia un fascino irresistibile e un’avvenenza fuori dal comune. L’ultima immagine condivisa ha lasciato tutti senza parole. La supermodella si è mostrata in costume, indossa un bikini che le sta benissimo e mette in mostra ancora di più il suo fisico smagliante.

Infatti, come potete osservare, ha sfoggiato un cappotto bianco. Appare con il viso al naturale e i capelli spettinati, è bella come lo è sempre stata. In basso al post i fan le hanno fatto tantissimi complimenti. La supermodella, nonostante abbia raggiunto i 56 anni, e sia ben lontana dai tempi da ventenne, non deve invidiare nulla alle giovanissime dato che ancora oggi la sua bellezza è rara e particolare.