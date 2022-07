“Se dovesse esserci un tradimento lo perdonerei”: l’attrice parla del suo amore toccando vari aspetti della relazione.

L’attrice ha raggiunto la soglia dei 40 anni ed ha organizzato per festeggiare l’evento una festa in cui era presente la sua famiglia. E’ stata intercettata dal settimanale Chi a cui ha rilasciato alcune parole, molte in merito alla sua bellissima storia d’amore.

Storia che a quanto pare ha vissuto qualche piccola crisi, infatti fa sapere che ci sono momenti in cui, in ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Le turbolenze, dice, possono esserci a causa del lavoro, della distanza o degli imprevisti che quando arrivano non fanno sconti a nessuno. Riferisce che loro seguono una sorta di linea, ovvero ‘non buttare via ma cercare di aggiustare tutto’. Le discussioni come in tutte le coppie ci sono e ci sono state ma svela che non hanno raggiunto quella ostilità così inevitabile da portare a prendere la scelta della rottura. Nel corso dell’intervista ha anche svelato tanto altro, toccando punti più privati.

Intervistata dal settimanale Chi ha parlato della sua storia d’amore con l’attore. Non si è tirata indietro nel raccontare fatti inediti, come per esempio delle crisi superate. Dice che tutte le coppie le vivono, ad un certo punto accade qualcosa che porta a vivere delle turbolenze.

Loro però hanno una concezione, non bisognare subito buttare ma aggiustare tutto. Ed è proprio quello che Laura Chiatti e Marco Bocci hanno fatto e messo in pratica. Hanno vissuto nel loro rapporto qualche piccola crisi ma non così forte da pensare di poter lasciarsi. L’attrice oggi è amatissima, ha raggiunto qualche giorno fa la soglia dei 40 anni e ha organizzato per festeggiare l’evento una festa con la sua famiglia. Intercettata da Chi ha parlato, appunto, del suo amore per Bocci. Ha svelato delle crisi superate e ha anche soffermato l’attenzione su dettagli più intimi. A quanto pare Laura non crede nella fedeltà fisica ma non è il tipo di persona che indaga: “Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale. Non indago, non voglio sapere, non mi interessa”.

Ma ammette chiaramente che se ci fosse un tradimento lo perdonerebbe: “Confido nel rispetto umano e nella fiducia. Lo perdonerei”. Spiega che come in ogni coppia che si rispetti possono arrivare delle turbolenze causate da una serie di motivi: “Possono arrivare turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti che non fanno sconti a nessuno“.

Oggi Laura ha raggiunto la soglia dei 40 anni e ha superato molte paure e tante insicurezze, dice di aver lavorato molto su questi mostri interiori che l’hanno bloccata per un periodo abbastanza lungo. Alcune paure sono state cancellate altre le porta ancora al suo fianco.