Fabio Fazio, il retroscena che in pochi conoscono: nessuno l’ha mai visto così

Fabio Fazio, il retroscena che in pochi conoscono su noto conduttore televisivo: nessuno l’ha mai visto così.

È uno dei conduttori più famosi ed apprezzati del nostro piccolo schermo. Dove Fabio Fazio ha esordito da giovanissimo, nel 1983, in Pronto Raffaella con Raffaella Carrà.

Da lì una carriera ricca di successi, soprattutto quando, nei primi anni ’90, inizia l’avventura al timone di Quelli che il calcio, che gli regala enorme popolarità e che durerà fino alla stagione 2000/2001. Oggi volto fisso di Che tempo che fa, dell’illustre carriera di Fazio sappiamo quasi tutto, ma c’è un retroscena che riguarda il conduttore che in pochi sanno. A parlare di lui è stato Bruno Voglino, storico autore e talent scout, che ha contribuito a dare il via alle carriere di tanti big della nostra tv. Tra cui anche Fabio Fazio. Le sue parole non sono passate inosservate.

Il retroscena che non tutti conoscono su Fabio Fazio: parole che non passano inosservate

Aveva solo 17 anni Fabio Fazio quando ha partecipato ad un grande provino organizzato da Bruno Voglino per la Rai. Un provino dal titolo “Un volto nuovo per gli anni ’80”, grazie il quale Fazio iniziò la sua carriera in tv, debuttando in Pronto Raffaella. Appena diciottenne, il conduttore si mostrava già spigliato e a suo agio davanti alle telecamere: ricordate la sua imitazione di Roberto Benigni?

A ricordare quel suo primo provino è stato proprio il famoso autore tv, Bruno Voglino. oggi 90 enne, che, alcuni mesi fa, si è raccontato in un’intervista a Il Venerdì de La Repubblica. “Fece il primo provino come imitatore, ma si capiva che c’era qualcosa in più. Di lui apprezzo la capacità di stare a suo agio con tutti, dal giovane comico fino al Papa”, ha dichiarato Voglino, che però ha aggiunto un particolare interessante sul carattere del conduttore.

Per l’autore, la bontà di Fabio Fazio sarebbe soltanto una ‘maschera’: “Buono con tutti? Macché, è un finto buono. Ha uno stile garbato, certo, a volte ossequioso, ma è un uomo durissimo. Sa quel che vuole e lo difende con le unghie e con i denti. E compila liste di buoni e cattivi.” Una versione inedita del conduttore, quella fornita da Bruno Voglino. E voi, conoscevate i dettagli sugli esordi in tv del famoso conduttore e volto della Rai?

Chi è la moglie di Fabio Fazio e quanti figli hanno

Estremamente riservato sulla sua vita privata, Fabio Fazio è felicemente sposato dal 1994. Quando è convolato a nozze con Gioia Selis, nata a Savona come lui, figlia di Giovanni Selis, fondatore della squadra di pallanuoto di Savona, la Rari Nantes, e famoso medico. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Michele nel 2004 e Caterina, nel 2009.