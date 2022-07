Federico Fashion Style: quali sono i prezzi dei suoi trattamenti che fanno tanto discutere; la replica del parrucchiere dei vip.

Federico Fashion Style è approdato a Firenze! Dopo Roma, Milano e Napoli, il parrucchiere dei vip è arrivato anche nel capoluogo toscano, dove lo scorso 16 luglio ha aperto il nuovo salone a Via Borgo degli Albizi.

Un grande traguardo per Federico Lauri, che ha costruito l’ennesimo tempio della bellezza ed è sempre più amato ed apprezzato della sue clienti e dal pubblico in tv. I prezzi proposti nel nuovo salone, però, hanno fatto storcere il naso a qualcuno, ma la replica dell’hairtsylist non si è fatta attendere. Scopriamo di che cifre si tratta e come il parrucchiere ha risposto alle polemiche.

Federico Fashion Style, i prezzi del nuovo salone a Firenze fanno discutere

Una nuova polemica si è abbattuta su Federico Fashion Style. Stavolta, il parrucchiere dei vip è finito nel mirino per via dei prezzi, secondo alcuni troppo elevati, dei trattamenti offerti nel suo nuovo salone. Federico ha infatti aperto un nuovo negozio a Firenze da circa dieci giorni: sul suo profilo Instagram è possibile ammirare alcun lavori realizzati proprio nel capoluogo toscano. Lavori che costano un po’ troppo? Secondo Federico assolutamente no.

“I miei prezzi sono nella norma!”, ha scritto a caratteri cubitali Federico Fashion Style, nelle sue Instagram Stories. “Parlate tanto del mio listino prezzi, ma sono prezzi normali. Stavamo leggendo quello degli altri, e fanno differenze per piega media, lunga o corta. Nei miei saloni costa comunque 25 euro, se ce li hai lunghi o corti”, spiega il parrucchiere, che sottolinea come alcuni tra i suoi ‘competitor’ fiorentini abbiano prezzi superiori a quelli da lui proposti. “Il balsamo cha addirittura si paga 12 euro, come si può far pagare un semplice balsamo? In che senso ci sono più tagli? Il taglio è uno solo, si taglia con la forbice”, continua Federico, che per essere chiaro pubblica anche l’intero listino prezzi del suo salone.

Per il taglio il prezzo è 35 euro, 48 nel caso che a tagliare sia Federico, shampoo e piega 25 euro, colore ritocco 55 euro e colore intero 120. Poi tutta la serie di trattamenti specifici, dalle meches allo shatus, fino alla extension: 300 euro a fila singola, 1200 euro a fina intera, e così via.

Infine, il parrucchiere lancia una vera e propria bordata ai suoi colleghi, invitandoli a riflettere prima di accusare: “Prima di parlare contate fino a dieci: non dite str***** e poi avete i prezzi più alti dei miei. E ho dimenticato una cosa: alcuni saloni hanno i caschi degli anni ’90, ma rimodernatevi!” Una replica piccata, insomma, quella dell’ex concorrente di Ballando con le stelle. Siete d’accordo con le sue parole?