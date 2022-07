GF Vip, brutto episodio per un volto molto amato del programma: pubblico senza parole

GF Vip, brutto episodio per un volto amatissimo all’interno del programma: ha lasciato il pubblico completamente senza parole!

L’amara notizia sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti senza parole. Al centro dell’attenzione ci sono ancora gli volti ed ex concorrenti dell’amatissimo reality condotto da Alfonso Signorini. La sesta edizione del reality show più seguito di sempre, ha portato sullo schermo un cast con personaggi dalla spiccata personalità. Tra questi non abbiamo potuto certamente fare a meno di notare Soleil Sorge, che ancora oggi a distanza di tempo dalla finalissima che ha visto vincitrice Jessica Selassiè, fa parlare di sé.

All’interno del reality è sbocciato anche l’amore. Sono di fatti nate delle coppie che vivono tutt’ora la loro storia d’amore anche all’esterno della casa di Cinecittà. Tra queste, una delle coppie nate sotto le luci dei riflettori, vede protagonisti Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. Dopo l’esperienza al GF Vip, i due hanno mostrato di avere una enorme complicità anche lontano dalle telecamere. Alcuni rumors parlavano di un possibile allontanamento, di aria di crisi tra i due, ma in realtà la bellissima Sophie ed il suo Alessandro sono innamoratissimi. I due ex concorrenti del GF Vip però sono purtroppo stati protagonisti di un brutto episodio proprio nei giorni precedenti. Cosa è successo?

GF Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano protagonisti di un brutto episodio

Dopo la sua disavventura in aeroporto, non c’è pace per Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip, ancora una volta è stata protagonista di un brutto episodio insieme al suo fidanzato Alessandro Basciano.

Alle Isole Baleari è giunta anche la splendida coppia. Purtroppo la vacanza di Sophie ed Alessandro nella meravigliosa Formentera, non è iniziata nel migliore dei modi. Appena dopo due giorni il loro arrivo, i due sono di fatti stati vittime di una spiacevole disavventura che li ha costretti a restare chiusi in camera. Covid? No. Come la stessa ex tronista ha fatto sapere, Alessandro è stato costretto a rintanarsi a letto a causa di un’improvvisa febbre. Dopo aver fatto diversi tamponi dall’esito sempre negativo, la giovane avrebbe fatto sapere che le cause della febbre del suo fidanzato sarebbero state le docce fredde e l’aria condizionata.

Ma non è finita qui, perché mentre Basciano era a letto con la febbre, Sophie si è purtroppo ritrovata a fare i conti con uno sfogo cutaneo sul viso. “Giorno due a Formentera. Questa è la situazione. Sto facendo un impacco sul viso che mi è uscito uno sfogo allucinante e mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa“, ha documentato Sophie inquadrando in un video se stessa ed Alessandro sotto le coperte.

Insomma, quella che doveva essere una vacanza all’insegna del divertimento e del relax non è certamente iniziata nel migliore dei modi. Ad ogni modo, dopo qualche giorno i due per fortuna hanno ripreso le forze ed arricchito i loro profili social con scatti mozzafiato!