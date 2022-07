Giorgia è l’ex sposa di Matrimonio a prima vista: avete visto cos’è successo dopo il programma?

Giorgia è l’ex sposa di Matrimonio a prima vista, ecco che cosa è successo dopo il programma.

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista è cominciata da qualche settimana su Discovery plus, non è invece ancora stata svelata la data di inizio su Real Time. Il format è uno dei programmi più seguiti, i telespettatori si lasciano trasportare da quanto succede tra le coppie.

Due protagonisti vengono uniti da un gruppo di esperti e si conoscono qualche minuto prima del sì. Dopo le nozze la coppia trascorre circa un mese insieme, prima c’è il viaggio di nozze e subito dopo arriva la ‘parte’ più difficile da vivere, la convivenza. Non sempre ha portato i suoi frutti, molte volte è stata soltanto la miccia per far emergere le diversità di carattere. L’ultima edizione andata in onda ha visto tra le protagoniste Giorgia Bracco, la ricordate? E’ stata affiancata da Gianluca. Il primo impatto non è stato dei migliori per nessuno dei due.

Durante la cerimonia, ricorderete, si sono punzecchiati più volte. Giorgia ha sempre mostrato di avere difficoltà ad aprirsi e a fidarsi ma lo sposo ha in qualche modo cercato sempre di spronarla. E’ una delle coppie che ci ha sorpreso, completamente diversi ma alla fine forse è stata proprio questa differenza che ha portato al sì alla scelta finale. Un sì che non è stato ribadito nella puntata di Matrimonio a prima vista e poi. Sono passati alcuni mesi dalla messa in onda del format, cos’è successo dopi il programma?

Giorgia di Matrimonio a prima vista, cos’è successo dopo il programma

Giorgia Bracco è l’ex sposa di Matrimonio a prima vista; abbiamo seguito il suo matrimonio con Gianluca proprio in quest’ultima edizione trasmessa su Real Time. La coppia nonostante le incomprensioni, le diversità di carattere, alla fine decise di restare insieme.

Fu una scelta bella e molto inaspettata, dato che ad un certo punto Giorgia si alzò per andare fuori lasciando gli esperti e il marito in una situazione di dubbio. Al ritorno aveva con sè dei regali per il suo sposo. Purtroppo dopo alcuni mesi abbiamo appreso della rottura. Ma cos’è successo in questo breve tempo?

Spulciando sul profilo instagram dell’ex protagonista di Matrimonio a prima vista notiamo che qualche mese fa aveva pubblicato degli scatti con Gianluca. Una foto in particolare aveva acceso le speranze dei telespettatori, dove a corredo aveva scritto: “E poi, poi“. Nelle ultime foto però l’ex sposo non compare mai e anche in alcune storie recenti. Ad un anno da quel sì, Giorgia ha condiviso un video con alcuni momenti insieme a Gianluca. Sembrerebbe che i due siano rimasti in buoni rapporti ma non hanno mai svelato se dopo il programma c’è stato un avvicinamento. A voi piacevano come coppia?