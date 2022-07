Com’era Giulia Salemi prima di diventare famosissima: spunta una vecchia foto, com’è cambiata

Oggi Giulia Salemi è incantevole, ma com’era prima di diventare famosissima? Spunta una vecchia foto: ecco com’è cambiata.

Il successo di Giulia Salemi è spudorato! Ad oggi, la modella ed influencer è la vera e propria star di Instagram. Bellissima, genuina e semplicissima, la Salemi ha saputo conquistare tutti sin dalla sua prima apparizione televisiva. Ed oggi è amatissima!

Come dicevamo, Giulia Salemi oggi è la star di Instagram. Con un profilo che conta quasi 2 milioni di followers, la modella italiano-iraniana non perde mai occasione di poter condividere coi suoi sostenitori non solo imperdibile scatti fotografici, ma anche tutti gli aggiornamenti che riguardano la sua vita e le ultime novità lavorative. Vi siete mai chiesti, però, come fosse prima di diventare famosa? Sappiamo benissimo che la sua prima apparizione televisiva è avvenuta con Miss Italia, lo stesso anno in cui vi ha preso parte anche Soleil Sorge e un’ex tronista di Uomini e donne, ma com’era in quegli anni? Oggi è famosissima e la sua bellezza non passa affatto inosservato, ma com’era ai suoi esordi? Spulciando il canale Instagram di mamma Fariba, abbiamo rintracciato uno scatto del passato. Vi assicuriamo: resterete davvero di stucco per la sua intramontabile bellezza.

Giulia Salemi, com’era prima di diventare famosa? Com’è cambiata nel tempo

Sono tantissime le donne dello spettacolo nostrano che oggi sono amatissime e che hanno iniziato a cavalcare l’onda del successo proprio con Miss Italia. Anche Giulia Salemi l’ha fatto! Tanto è vero che, subito dopo la sua partecipazione al famoso concorso di Salsomaggiore terme, ha cavalcato la cresta dell’onda partecipando a tantissimi programmi di successo ed incrementando sempre di più la sua popolarità. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata in tutti questi anni?

L’esordio di Giulia Salemi sul piccolo nostrano è avvenuto nel 2014, quando all’epoca lei aveva solo 21 anni. Giovanissima, ma con una bellezza da non passare inosservata, l’influencer ha conquistato tutti sin da subito. Siete curiosi anche voi di scoprire com’è cambiata nel corso del tempo? Guardate un po’ qui:

Spulciando il canale Instagram di sua mamma Fariba, sul quale è attivissima, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Giulia proprio ai tempi di Miss Italia. Oltre a notare la sua limpidezza e semplicità, tratti che ancora adesso ha e che rappresentano la chiave del suo successo, non abbiamo potuto fare a meno di notare come la Salemi sia rimasta identica al passato. Non trovate anche voi?

Come va con Pierpaolo?

Come procede la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella casa del GF Vip? Si può dire che tutto proceda a gonfie vele. Chi li ha visti recentemente al Giffoni, li descrive come una coppia solida, affiatata ed innamorata.