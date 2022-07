“Ho bisogno di tempo per guarire”: ha cancellato il tour, clamoroso

Settimane fa aveva annunciato la decisione di rimandare alcuni concerti per problemi di salute, ora ha cancellato completamente il tour.

E’ uno dei giovani cantanti più talentuosi a livello mondiale ed il suo tour era attesissimo da milioni di fan. Il grande successo che lo accompagna da quando aveva solo 15 anni lo ha portato, però, a soffrire di un grande stress che lo ha costretto alcune settimane fa a rimandare alcune date dei suoi concerti.

Attraverso la sua pagina Instagram, aveva infatti comunicato di voler prendersi una pausa di tre settimane per poter curare la sua salute mentale. “Ho raggiunto un punto di rottura. Ho bisogno di prendermi del tempo per guarire e prendermi cura di me stesso e della mia salute mentale, prima di tutto”, scriveva qualche settimana fa.

Ammetteva anche la difficoltà di dover stare per tanto tempo lontano dalla famiglia e dagli amici, situazione che vive da quando era adolescente e che, a lungo andare, ha portato a questo crollo.

Ora, però, con un altro post ha informato il suo pubblico che il tour iniziato lo scorso 27 giugno in Oregon è stato cancellato del tutto. Nonostante l’entusiasmo di ritornare in scena dopo il lungo stop causato dalla pandemia, infatti, ha dovuto ammettere di non sentirsi pronto a sostenere altri spettacoli dal vivo. “La realtà è che non ero affatto pronto ad affrontare le difficoltà del tour dopo questo periodo di assenza”.

Tour cancellato: il famoso cantante non si sente pronto a ricominciare

A quanto pare, il periodo di riposo del cantautore dovrà essere prolungato: ha raccontato infatti di aver consultato “un incredibile gruppo di specialisti della salute” e che costoro sono arrivati a stabilire che gli è necessario ancora del tempo per guarire. “Quello che non ho mai preso in prima persona, in modo da potermi risposare e tornare più forte”, scrive con grande dispiacere, ma consapevole di dover mettere al primo posto la propria salute nella scala delle sue priorità.

La giovane ed amatissima star ha poi rassicurato tutti sul fatto che l’annullamento del tour non vuol dire che smetterà di lavorare a nuove canzoni. “Prometto che tornerò non appena mi sarò preso il giusto tempo per guarire”. Avrete capito che stiamo parlando di Shawn Mendes, artista e modello canadese di origini portoghesi da parte del padre ed inglesi da parte della madre. Conosciuto in tutto il mondo fin dal 2013, anno in cui iniziò a pubblicare cover di brani su Vine, ed ex fidanzato di Camila Cabello. I due nel 2019 lanciarono la fortunatissima hit Senorita e la notizia della loro rottura, giunta lo scorso autunno, è stata un brutto colpo per i fan.

Facciamo il nostro in bocca al lupo a Mendes, ma siamo sicuri che con l’aiuto delle persone care ed il sostegno dei suoi tanti fan riuscirà presto a recuperare il suo equilibrio.