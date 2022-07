Pierpaolo Pretelli, colpo di scena: ci è ‘cascato’ di nuovo

Clamoroso colpo di scena per Pierpaolo Pretelli: l’ex gieffino ci è nuovamente ‘cascato’, nessuno l’avrebbe immaginato mai.

Continua a cavalcare la cresta dell’onda, Pierpaolo Pretelli! Dopo la sua esperienza nella casa del GF Vip, che l’ha portato dritto in finale e ad un passo dalla vittoria, l’ex velino di Striscia la notizia continua ad essere uno dei volti emergenti del piccolo schermo nostrano. Dapprima con Tale e quale show ed, in seguito, con Domenica In, il buon Pretelli ha ampiamente dimostrato di che pasta fatta.

In attesa di poterlo rivedere nuovamente impegnato sul piccolo schermo – insieme a Soleil Sorge, infatti, il giovane sarà al timone del GF Vip party – Pierpaolo continua a godersi la sua calda estate in compagnia della sua fidanzata Giulia Salemi. Tra un viaggio ed un altro, però, non possono mai mancare i loro impegni lavorativi. Recentemente, infatti, l’influencer è stata impegnata al Giffoni Film Festival, mentre lui è stato il mattatore di uno spettacolo in quel di Maratea. È proprio durante questo serata che – stando ad un video condiviso da The Pipol Tv – il giovane Pierpaolo si sarebbe lasciato andare ad una battuta non è assolutamente passata inosservata. Curiosi di scoprire cos’è successo?

Pierpaolo Pretelli ci è ‘ricascato’: cos’è successo

Che Pierpaolo Pretelli sia uno di quei ragazzi a cui piace scherzare, l’avevamo capito già ai tempi del GF Vip. A darcene conferma, però, è stato lo spettacolo di qualche giorno fa tenuto a Maratea di cui lui è stato il protagonista principale. Nel corso dell’evento, il buon Pretelli ha parlato davvero di tutto, ma non ha potuto affatto fare a meno di rivelare il ‘target’ del suo pubblico. Il giovane Pierpaolo è amatissimo e sono davvero tantissime le persone che lo seguono con grande ammirazione, ma sapete cosa ha detto in merito? Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che l’ex velino di Striscia la Notizia – a proposito, ricordate com’era ai quei tempi – sia seguitissimo da donne Over 60. Insomma, un pubblico decisamente più adulto. A fare grande clamore, però, non è stata questa rivelazione, ma la battuta a cui si è lasciato andare subito dopo.

“Io ho fan da 60 anni in su. Non so se è la Rai o il periodi di Domenica In. È incredibile”, ha detto Pierpaolo, cascandoci nuovamente in quella battuta che – già mesi fa – non passò inosservata alle orecchie di Mara Venier. Ovviamente, sia chiaro: si tratta di una battuta e come tale deve essere presa, ma secondo voi la ‘zia Mara’ reagirà ancora una volta? Chissà.

Quando le nozze con Giulia?

Se il GF Vip non gli ha conferito la vittoria, è servito ugualmente per fargli trovare l’amore. È proprio nella famosa casa di Cinecittà che Pierpaolo ha conosciuto Giulia e se n’è perdutamente innamorato. Da quel momento, i due non si sono mai più lasciati. E c’è chi dice che – insieme a Leo, il figlio di Pierpaolo avuto con Ariadna Romero – formano un quadretto familiare davvero bellissimo.

Non c’è che dire: Giulia e Pierpaolo formano una delle coppie più belle!