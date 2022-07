Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, clamoroso! Fan al settimo cielo

In queste ore il nome di Soleil Sorge è stato accostato a Pierpaolo Pretelli, altro volto amatissimo del web e della tv: indovinate perché!

Sono tra i personaggi del momento e la voce circolata nelle ultime ore li vuole protagonisti di una novità che fa esultare le loro migliaia di fan. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, ex volti di Uomini e Donne e del GF Vip, hanno riscosso grande successo nelle rispettive avventure sul piccolo schermo ed oggi sono sempre più richiesti nei vari programmi tv.

Dopo essersi classificato al secondo posto al GF Vip 5, il bel modello originario di Maratea ha poi partecipato alla scorsa edizione di Tale e Quale Show confermando la sua bravura come imitatore e la sua capacità di reggere il palco. Qualità di cui tutti hanno potuto accorgersi già durante i mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia. Anche sui social Pierpaolo è sempre più seguito e, nonostante alcune polemiche sorte in questi giorni per una frase da lui pronunciata durante uno show nella sua città natale, continua ad essere amatissimo.

Per quanto riguarda la Sorge, il suo carisma e la sua personalità l’hanno resa un vero personaggio fin dai tempi del suo percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi. E’ stata poi una grande protagonista della sesta edizione del GF Vip dove ha tenuto banco col ‘triangolo artistico’ insieme ad Alex Belli e Delia Duran. Dopodiché l’abbiamo vista nelle vesti di giudice a La Pupa e il Secchione Show. Insomma, sembra proprio che della bella influencer italo americana continueremo a parlare ancora a lungo.

C’è però un’altra novità che riguarda proprio lei e Pretelli e che fa battere il cuore dei fan: non ci crederete!

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, incredibile: l’indiscrezione fa il giro del web

Ora che il GF Vip 7 è in fase di preparazione prima di debuttare su Canale 5 a settembre, il pubblico è sempre più incuriosito dai rumors sull’identità dei probabili concorrenti. Ad incrementare voci ed ipotesi al riguardo sono gli indizi diffusi sui social da Alfonso Signorini in questo periodo.

Lo storico reality però non è solo un programma televisivo: negli anni, soprattutto con l’arrivo di Internet e dei social, ha ampliato sempre di più la sua risonanza diventando protagonista di una macchina organizzativa molto complessa. In concomitanza con le puntate in diretta in prima serata, ad esempio, c’è un altro programma che va in onda su Mediaset Infinity in cui si commentano le dinamiche della casa ovvero il GF Vip Party.

L’anno scorso sono state Giulia Salemi e Gaia Zorzi a condurlo, ma chi prenderà il loro posto quest’anno? Ebbene, a questo proposito TvBlog ha lanciato un’indiscrezione clamorosa. Stando a quanto rivela il noto portale, sarebbero Soleil Pierpaolo ad assumere il comando del talk!

Inutile dire che i fan di entrambi sono praticamente in delirio per la gioia e bisogna ammettere che sarebbe davvero un colpaccio: oltre ad essere, appunto, amatissimi, sia la Sorge che Pretelli hanno partecipato in passato al reality e i loro commenti potrebbero offrire spunti davvero interessanti.

Anche voi siete curiosi di vederli lavorare insieme?