Uomini e Donne, dopo le voci di crisi conferma la rottura: “Un motivo di sentimenti”

La rottura tra i due ex volti di Uomini e Donne si vociferava da giorni, ma ora arriva la conferma da uno dei diretti interessati.

Uomini e Donne ha fatto da Cupido per tantissime coppie in più di vent’anni e, a dispetto dei pregiudizi che si possano avere sugli amori nati in tv, ha il merito di aver fatto nascere storie durature che ancora oggi sono in corso o che sono terminate a distanza di tempo per motivi che possono riguardare anche chi non si è incontrato sotto i riflettori.

Ovviamente, il pubblico continua a seguire con affetto gli ex protagonisti del dating show anche quando questi non fanno più parte del programma e nel caso di una rottura la notizia non passa certo inosservata. Proprio in queste settimane, i fan avevano appreso con dispiacere di alcune voci sulla presunta crisi tra due volti amatissimi delle ultime edizioni.

Erano stati gli esperti di gossip Deianira Marzano ed Amedeo Venza a rivelare di un allontanamento tra i fidanzati specificando che alla base di tutto ci sarebbero state divergenze caratteriali ma nessun tradimento. Nonostante non ci fosse stato ancora nessun commento da parte dei diretti interessati, alcuni indizi lasciavano intuire che tali indiscrezioni fossero fondate.

Lui aveva condiviso su TikTok un post sulla gelosia, lei invece aveva scritto su Instagram una frase abbastanza esplicita: “Quei due erano così complicati, lui troppo orgoglioso, lei troppo strana”. Purtroppo, dopo giorni di ipotesi e dubbi, è arrivata la conferma: i due si sono lasciati!

Uomini e Donne, non stanno più insieme: lei conferma la rottura

La coppia in questione è quella formata dall’ex tronista Davide Donadei e Chiara Rabbi, da lui scelta alla fine del percorso in tv. Stamattina, 29 luglio, è stata l’ex corteggiatrice in persona ad ammettere attraverso una storia Instagram che la relazione col bel 26enne giovane pugliese è giunta al capolinea.

La ragazza è intervenuta tra l’altro per mettere i puntini sulle i riguardo ad alcune illazioni contro di lei. Quando hanno cominciato a girare le voci sulla crisi tra lei e l’ormai ex fidanzato, Davide avrebbe messo dei like ad alcuni commenti social secondo sarebbe stato lui a lasciare Chiara perché troppo gelosa.

La Rabbi ha voluto allora dire la sua: “Ci tenevo a dire una cosa: stanno girando un miliardo di voci troppo pompate. Adesso improvvisamente sono un mostro…no, non lo sono. Non lo sono mai stata, non sono proprio quella che mi descrivete”, dice alquanto infastidita.

Poi, la frase che conferma definitivamente la fine della storia con Donadei: “Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello che ci pare…probabilmente era un motivo di sentimenti, tutto qui”.

Cosa ne pensate? Siete tra coloro sperano in un ritorno tra Davide e Chiara?