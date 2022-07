“Ci ha chiamato piangendo”: Uomini e Donne, brutto imprevisto per la coppia

Brutto imprevisto per la coppia: l’ex tronista di Uomini e donne e la sua compagna non se lo sarebbero mai aspettati, cos’è successo.

Stanno per diventare genitori per la prima volta in assoluto, eppure l’ex tronista di Uomini e donne e la sua giovanissima compagna sono stati colti da un brutto imprevisto. A spiegare tutto quello che è successo a distanza di pochissimo dal parto, è stata la giovanissima influencer sul suo canale social ufficiale.

Stando a quanto si apprende dal racconto della giovanissima influencer, sembrerebbe che manchi davvero pochissimo alla nascita della sua primogenita – proprio come un’ex corteggiatrice di Uomini e donne in attesa del suo primo bambino. Nonostante questi ultimi giorni di emozione e di gioia, però, sembrerebbe che la coppia non stia vivendo delle ore affatto facili. A turbare il loro stato d’animo, infatti, è stato il brutto imprevisto da cui sono stati colti inaspettatamente.

Brutto imprevisto a pochi giorni dal parto: cos’è successo alla coppia

Manca pochissimo alla nascita della loro primogenita, eppure la coppia non può godersi appieno questo ultimi attimi di gravidanza. Come raccontato su Instagram dalla giovane donna, sembrerebbe che i due ragazzi siano stati colti da un brutto imprevisto. Niente paura: la ragazza sta bene, la bambina anche e tutti i loro ammiratori non vedono l’ora di conoscerlo. Quello che, però, è successo è ugualmente qualcosa di spiacevole, che senza alcun dubbio li avrà turbati. Parliamo proprio di loro: Fabio Colloricchio, ex corteggiatore e tronista di Uomini e donne, e Violeta Mangrinan. Cos’è successo?

Stando a quanto si apprende dal racconto della bella Violeta, sembrerebbe che – per la nascita della piccola Gala – Fabio debba fare a meno di sua mamma. Ricordate quando – ai tempi di Uomini e donne – l’ex tronista non nascondeva affatto di avere un attimo rapporto con lei e di volerla sempre al suo fianco nei momenti cruciali della sua vita? Ebbene. Stavolta, purtroppo, non potrà contare sul suo supporto! Da quanto si legge su IG, infatti, sembrerebbe che sia la donna che suo marito non possano partire per via del Covid. Lei, a quanto pare, è riuscita a negativizzarsi, ma il suo consorte non ancora. E, seppure sia asintomatico, deve rispettare la quarantena. Una spiacevolissima notizia per la coppia, da come si può chiaramente comprendere, che sperava tanto di festeggiare l’arrivo di Gala – è questo il nome della piccola scelto – che il compleanno della donna.

Sapete come si sono conosciuti?

Si amano alla follia e non vedono l’ora di diventare genitori, ma come si sono conosciuti Fabio e Violeta? Forse non tutti lo sanno, ma i due si sono innamorati sulla spiaggia de L’Isola dei famosi e non si sono mai più lasciati. Da quel momento è successo di tutto! A partire dalla confessione del tradimento fino a regali da urlo ed incredibili rivelazioni, la coppia non si è fatta mancare assolutamente nulla!

Tanti auguri alla coppia per l’arrivo di Gala!