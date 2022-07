Alessia Marcuzzi racconta tutta la verità sui suoi rapporti con Mediaset

A distanza di un anno dal suo ‘addio’ a Mediaset, Alessia Marcuzzi svela la verità sui rapporti con l’azienda televisiva: le sue parole.

Tra i diversi ‘addii’ a cui abbiamo assistito nel corso di questi anni, quello di Alessia Marcuzzi a Mediaset è stato sicuramente tra i più clamorosi. Dopo l’ultima edizione al suo timone de L’Isola dei famosi, la conduttrice romana non è comparsa più sul piccolo schermo per diverso tempo, fino a quando – a fine Giugno scorso – ha confermato le voci di un suo presunto ‘addio’.

Era giovanissima quando Alessia Marcuzzi è approdata in tv con uno dei programmi proposti da Mediaset, eppure immediatamente si è fatta notare dal pubblico italiano. Sarà stata la sua incredibile spigliatezza a non passare inosservata o anche la sua simpatia, fatto che la conduttrice romana si è facilmente fatta un nome nell’azienda di Cologno Monzese. Tantissimi sono stati i programmi di successi da lei condotti ed altrettanto diversi sono quelli che le sono stati proposti, ma quando la Marcuzzi si è resa conto che era arrivato il momento di prendersi una pausa, non ci ha pensato due volte. In questo tempo lontano dalla tv, Alessia si è dedicata ad altro, ma adesso è arrivato il momento di ritornare in carreggiata. Tra qualche mese, infatti, partirà il suo nuovo programma sui canali Rai. Cosa ne penserà, però, Mediaset di questo cambio di testimone? A raccontare la verità, è stata proprio la diretta interessata.

Alessia Marcuzzi, la verità sugli attuali rapporti con Mediaset

Dopo 25 anni di sodalizio professionale, Alessia Marcuzzi ha detto ‘addio’ a Mediaset poco più di un anno fa. Adesso, invece, è pronta ad iniziare un nuovo cammino sui canali Rai. Tra qualche mese, come dicevamo, inizierà il suo nuovo programma fatto apposta per lei, che sancirà il ritorno a tutti gli effetti in tv. In attesa, però, di poterla rivedere sul piccolo schermo, la conduttrice romana si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale Ogg. È proprio in quest’occasione che – per la prima volta in assoluto – ha svelato tutta la verità sui suoi attuali rapporti con la Mediaset.

Dopo aver affermato che anche i rapporti lavorativi – così come quelli umani – evolvono, Alessia Marcuzzi ha chiaramente detto che sbaglia chi crede che, dietro alla sua decisione di passare in Rai, ci sia un tradimento o una definitiva rottura. “È normale prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti”, ha spiegato la conduttrice. Spiegando, inoltre, che Mediaset le ha affidato diversi importanti programmi, ma era naturale un’evoluzione del loro rapporto.

Seguirete il suo nuovo programma? Noi non vediamo l’ora di saperne di più!