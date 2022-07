Alice Campello mostra il suo secondo ufficio: gli spazi, i colori e tutti i dettagli sono ben curati

Alice Campello mostra dove lavora, ecco il secondo ufficio: da notare tutti i particolari curati nei minimi dettagli.

Nata a Mestre nel 1995, Alice Campello è oggi una nota influencer e modella. Dopo aver frequentato l’Università IULM si è fatta conoscere sui social con i suoi look conquistando anche i più famosi brand d’Italia.

Ed è così che pian piano ha cominciato a riscuotere grande successo, il numero di follower è cresciuto tanto da essere oggi arrivato a ben 3 milioni di persone che la seguono. Alice è mamma di tre bambini nati dal matrimonio con il calciatore Alvaro Morata. A fine giugno ha rivelato di essere nuovamente in dolce attesa, ha pubblicato uno scatto insieme ai suoi bambini che le danno un bacio sulla pancia e ad Alvaro. Da qualche settimana ha invece svelato il sesso del nascituro, dopo 3 maschi sta per arrivare una femminuccia: “Principessa ti stiamo aspettando”, ha scritto in basso allo scatto in cui lo svela.

Negli anni si è sempre più impegnata realizzando nuovi progetti. Ha creato una linea di borse ma anche di abiti ed è la proprietaria di uno studio che produce prodotti di bellezza e dove mette in pratica tutte le idee per gli altri accessori. Trascorre molto tempo nel suo ufficio dove ha vita la sua creatività. Tempo fa vi abbiamo mostrato dove lavora. Di recente Alice ha mostrato di aver messo su un secondo ufficio con l’azienda: ecco alcuni scatti che ha condiviso.

Avete visto dove lavora Alice Campello? Tutti i particolari sono curati nei minimi dettagli

Alice Campello si è fatta conoscere sui social grazie ai suoi look conquistando così i più famosi brand d’Italia. E’ riuscita a creare intorno a sè un mondo, ha realizzato una linea di borse e di abiti ed ha fondato uno studio in cui realizza prodotti di bellezza e tanto altro.

Il suo canale instagram è seguito da 3 milioni di follower ed è facile immaginare che avendo un numero così alto di persone che la seguono tutto quello che condivide non passi inosservato mai. Qualche settimana fa vi abbiamo mostrato il posto dove lavora. Per realizzarlo ha optato per un arredamento moderno, il colore va dal beige al rosa chiaro con diversi quadri professionali appesi alle pareti. A quanto pare Alice ha adesso anche un nuovo posto di lavoro, un secondo ufficio, come fa sapere. Ha mostrato una serie di scatti sui social dove possiamo notare tutti i particolari curati nei minimi dettagli.

Come lei stessa scrive è molto simile al primo ma è più grande. Gli spazi sono molto ampi ma sono le grandi vetrate che catturano l’attenzione, le porte hanno degli specchi e il colore è sul bianco con qualche sfumatura più accesa che troviamo per il tavolo e le sedie.

Ci sono dei computer dove poter lavorare e realizzare progetti, diversi quadri sempre professionali e molto belli.

In quest’ultima foto notiamo due grandi specchi, in fondo sono posizionati dei divani sul bianco e a corredo dei tappeti che hanno delle sfumature di grigio all’interno. Vi piace questo secondo ufficio di Alice?