Anticipazioni Grand Hotel, terza puntata: spunta fuori una clamorosa verità, occhi puntati su Diego

Le anticipazioni della terza puntata di Grand Hotel di Venerdì 5 Agosto ci dicono che salterà fuori un’amara verità: occhi puntati su Diego.

Un Venerdì sera da leoni, quello che sta andando in onda in queste settimane dopo il finale di stagione di New Amsterdam. A sostituire il medical dramma di Canale 5, che per la quinta ed ultima edizione dovrà fare a meno di uno dei suoi protagonisti principali, è stata proprio la famosa ed amata serie tv spagnola Grand Hotel-intrighi e passioni! Avete seguito la puntata di ieri sera? Sappiate che la terza, quella che andrà in onda Venerdì 5 Agosto, sarà totalmente imperdibile.

Per chi ha seguito accanitamente la seconda puntata di Grand Hotel di Venerdì 29 Luglio ed adesso non vede l’oro che arrivi la settimana prossima per scoprire cosa accadrà nel terzo appuntamento del 5 Agosto, non temete: il nostro articolo vi spiegherà dettagliatamente tutte le anticipazioni. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che nella terza puntata di Grand Hotel verrà fuori una clamorosa verità che preoccuperà – e non poco – Diego. È proprio lui, quindi, il protagonista di questa terza ed ultima stagione di Grand Hotel. Cosa si scoprirà, però, sul suo conto? E, soprattutto, lui che reazione avrà?

Grand Hotel, anticipazioni terza puntata: Diego nel mirino, si scopre una verità shock

Così come negli altri appuntamenti precedenti, anche la terza puntata di Grand Hotel vedrà Alicia e Diego collaborare insieme a Maite per scoprire cosa nasconde nel passato Diego. Sua moglie, infatti, ne è particolarmente interessata. E, grazie all’aiuto del suo amante e alla giovane avvocatessa, farà di tutto per scoprire cosa nasconde l’uomo. Ci riuscirà? Mettere a nudo il passato del suo consorte non è assolutamente una cosa da niente. Nella prossima puntata, però, sembrerebbe che i tre giovani ragazzi scopriranno qualcosa di nuovo e che, senza alcun dubbio, farà luce sul trascorso di Diego. Bando alle ciance, scopriamo insieme tutte le anticipazioni della terza puntata di Grand Hotel.

Il quinto episodio di questa terza stagione di Grand Hotel si intitola ‘Nobiltà comporta obblighi’. In questo episodio, si vedrà una stretta collaborazione tra Alicia, Diego, Maite e Ayala. Quest’ultima, infatti, sarà parecchio impegnata a scoprire chi è l’assassino di Ezequiel, ma quando capisce che il colpevole ha intenzione di ‘giocare’ con lei mandandole dei rebus da risolvere, chiede l’aiuto ai tre ragazzi. È proprio a questo punto che si viene a scoprire il nome, che – a quanto pare – non sarà affatto sconosciuta a Diego. Si tratta di Adrian Vera Celande. Ai vostri occhi, sicuramente, risulterà un nome sconosciuto, ma sembrerebbe che non lo sia per il buon Murquìa. Insomma, la trama si infittisce sempre di più.

Nel sesto ed ultimo episodio della serata, infine, al Grand Hotel ci sarà una serata di beneficenza. È in quest’occasione che Julio ed Alicia ricevono un libro, che li avvicinerà sempre di più alla verità su Diego.

