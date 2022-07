Belen e Stefano De Martino: cos’è successo, nessuno se l’aspettava

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, cosa è emerso nelle ultime ore: nessuno si aspettava questo.

Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, nel 2013 Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono diventati marito e moglie e nel 2014 è nato Santiago. Un matrimonio giunto alla rottura circa un anno dopo.

Stefano e Belen però sembrano essere destinati a stare insieme e nel 2019 c’è stato un ritorno di fiamma. Ma ancora una volta la loro storia è giunta al capolinea, esattamente dopo un anno. In questo arco di tempo i due hanno percorso strade separate, restando in contatto solo per Santiago. Molte volte il conduttore della Rai è stato paparazzato con qualche presunta fiamma, si diceva che aveva qualcuno nella sua vita ma in realtà non c’è mai stata nessuna conferma. Belen invece si è unita ad Antonino Spinalbese. La coppia ha avuto una figlia, Luna Marì. Questa relazione è giunta alla rottura qualche tempo dopo.

Negli ultimi mesi a proposito del ritorno con Stefano De Martino, ci sono state molte notizie. Inizialmente sono stati fotografati più volte insieme, per esempio una volta il conduttore era andato a prendere la showgirl all’aeroporto. Già quelle immagine fecero pensare ad un ritorno di fiamma. Poi nel corso di questi ultimi mesi le immagini in cui sono apparsi insieme hanno cancellato ogni dubbio, nonostante non ci sia mai stata conferma da parte della coppia. E’ da pochissimi giorni che è arrivata una vera e propria conferma, De Martino ha infatti pubblicato una foto di Belen tra le sue storie. Nelle ultime ore è arrivata una notizia del tutto inaspettata che riguarda ancora una volta la coppia: ecco cos’è successo.

Belen e Stefano De Martino, cos’è successo: questo nessuno se l’aspettava

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. La coppia si era separata l’ultima volta nel 2020. La showgirl aveva iniziato un relazione con Antonino Spinalbese. Dall’ex hair stylist ha avuto una figlia, Luna Marì. Questa relazione è poi giunta alla rottura.

In questi ultimi mesi la conduttrice è stata più volte paparazzata insieme a De Martino. Sono molte le immagini per esempio che il settimanale Chi ha pubblicato in cui Belen e Stefano erano apparsi in atteggiamenti molto intimi. La conferma ufficiale è arrivata soltanto da poche settimane, quando il conduttore Rai ha pubblicato nelle sue storie una foto di Belen. Intorno alla coppia il gossip è sempre forte e nelle ultime ore è arrivata una nuova inaspettata notizia.

Secondo quanto riportato dalla rivista Diva e Donna la coppia starebbe pensando di celebrare una sorta di rito d’amore. Non si tratta, come si diceva, di un secondo matrimonio, ma di una festa per celebrare il loro amore, insieme ad amici e parenti. A quanto pare la coppia vorrebbe poter festeggiare l’evento della loro unione, almeno questo è quanto dichiarato da Diva e donna.