Costanza Caracciolo, vederla in questo scatto al naturale vi lascerà senza parole

Costanza Caracciolo in questo scatto mostra il viso completamente al naturale e lascia tutti senza parole con la sua bellezza.

Abbiamo conosciuto la prima volta Costanza Caracciolo anni fa quando era giovanissima, partecipò al programma di canale 5 Veline nella categoria bionde. Vince allora in finalissima e insieme a Federica Nargi sale sul bancone di Striscia la notizia.

Per 4 edizioni consecutive le abbiamo viste nel Tg Satirico. Successivamente hanno condotto il programma di La5 Le nuove mostre. Costanza e Federica hanno anche partecipato al reality Pechino Express proprio nella categoria Veline e insieme hanno debuttato al cinema nel film Capitan Basilico 2-I fantastici 4+4. L’impegno di Costanza in televisione è proseguito anche dopo l’esperienza a Striscia la notizia, l’abbiamo vista in veste di concorrente, di conduttrice e co-conduttrice, di inviata. Oggi lavora molto con i social. Ha creato il sito Coistel Beauty che realizza prodotti per la cura dei capelli.

La showgirl sul suo canale instagram è seguita da oltre un milione di follower e per questo tutto quello che condivide non sfugge ai fan. I suoi scatti sono meravigliosi e non sono mai banali; tra gli ultimi vediamo che si trova al mare con la sua famiglia, godendo di qualche ora di relax. L’ultima foto ha conquistato i fan, Costanza ha condiviso uno scatto al naturale che lascia senza parole.

Costanza Caracciolo incanta al naturale: lo scatto al mare senza trucco lascia tutti senza parole

Sui social è abbastanza attiva ed è qui che Costanza Caracciolo interagisce con coloro che la seguono che sono più di un milione. Sono migliaia gli scatti condivisi. Spesso pubblica foto da sola, personali e professionali e molte volte insieme alla sua bellissima famiglia.

Tra le sue ultime immagini non passano inosservati i look. Per esempio in una ha sfoggiato un abito a pois, con tantissime piume alle maniche sul rosa acceso. Il vestito è sempre di colore rosa ma con qualche sfumatura sul giallo, i due colori sembra che si uniscano. Anche i costumi indossati sono particolari: ha condiviso una foto qualche giorno fa in cui è in acqua e il bikini è di una tonalità azzurra con il giallo all’interno, è molto semplice ma le sta benissimo. C’è però uno scatto in particolare che ha catturato l’attenzione di tutti, Costanza si è mostrata al naturale, senza nessun tipo di make up sul viso.

Eccola in tutta la sua bellezza! Ha indossato un cappello azzurro e un costume con diversi colori, le bretelle sono sul giallo e il filo che chiude la parte superiore sul fucsia e c’è poi il blu e il bianco per il top. La showgirl appare con il viso senza trucco dove in primo piano notiamo i suoi grandi occhi blu. Anche al naturale è uno spettacolo!