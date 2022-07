Dua Lipa, finisce male: bruttissimo episodio per la cantante; cosa è successo alla star britannica di origini albanesi.

È una delle star della musica più amate al mondo, con oltre 85 milioni di followers su Instagram e una schiera di fan. Nelle ultime ore, però, il nome di Dua Lipa è finito sotto le luci dei riflettori per un bruttissimo episodio.

È accaduto tutto durante il concerto a Toronto dell’artista britannica di origini albanesi, tenutosi lo scorso mercoledì 27 luglio 2022: veri e propri attimi di terrore tra i presenti all’evento musicale. Scopriamo cosa è successo.

Bruttissimo episodio per Dua Lipa: cos’è successo durante il suo concerto

Venerdì sera, Dua Lipa era nel bel mezzo della sua esibizione alla Scotiabank Arena di Toronto quando è accaduto l’impensabile. Tra la folla sono esplosi diversi fuochi di artificio, portati all’interno della struttura da alcuni spettatori. Spettatori che, chiaramente, sono riusciti in qualche modo a eludere i controlli ed introdurre i fuochi nell’arena. L’esplosione al chiuso ha creato inevitabilmente il panico tra il pubblico: nei video circolati sul web, si vedono gli spettatori correre in varie direzioni per ripararsi. Secondo quanto riporta TMZ, tre persone sarebbero rimaste ferite, ma per fortuna in maniere lieve: sono stati soccorsi dai medici che si trovavano in loco e non hanno avuto bisogno di ulteriori cure mediche.

Nelle immagini, sembra che Dua Lipa non si sia accorta di nulla, essendo avvenuta l’esplosione sul pavimento, abbastanza dal palco, dove, stando ai racconti di alcuni presente, la pop star stava eseguendo il suo ultimo pezzo in scaletta. Attraverso i social, però, dopo qualche ora la cantante ha espresso il suo profondo dispiacere per l’accaduto. “Creare uno spazio inclusivo e sicuro ai miei spettatori è sempre la mia priorità, e io e il mio team siamo scioccati e confusi dagli eventi, come lo siete tutti voi”, ha scritto nelle sue Instagram Stories. La star ha comunicato che c’è un’indagine in corso per fare luce sugli eventi e scoprire come si sia potuto verificare l’incidente. E, soprattutto, i colpevoli. Secondo quanto si legge sul sito della BBC, in molti tra i fan avrebbero raccontato sui social che i controlli, all’entrata, non sono stati particolarmente severi, per quanto riguarda i bagagli introdotti nella struttura.

“Dare vita a questo spettacolo per i miei fan è stata un’esperienza così straordinaria e sono così profondamente dispiaciuta per chiunque abbia avuto paura, si sia sentito insicuro o il suo divertimento durante lo spettacolo sia stato rovinato in qualche modo”, ha aggiunto la 26 enne nel suo messaggio sui social.

Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti ed informazioni sullo spiacevole episodio avvenuto durante il Future Nostalgia Tour, il quinto tour musical di Dua Lipa, che terminerà a novembre del 2022.