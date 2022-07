Gf Vip, brutto episodio per Jessica Selassié: momento difficile per lei

Brutto episodio per Jessica Selassiè dopo la vittoria al Grande Fratello Vip: si è trattato di un momento davvero difficile per lei.

È stata proprio lei una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del GF VIP. Parliamo di Jessica Selassié, giovanissima principessa che è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi finale.

Sin dal suo primo ingresso nella casa del GF VIP, Jessica Selassié ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere la vincitrice del reality dopo Tommaso Zorzi. Spontanea, genuina e limpida, la principessa ha saputo facilmente contraddistinguersi dalle sue compagne di viaggio, riuscendo ad intascarsi il gruzzoletto messo in palio. Una volta terminata la sua esperienza nel famoso reality, però, sembrerebbe che non tutto sia andato nei migliori dei modi. Per tanto tempo, infatti, la giovane Selassié è stata al centro dell’attenzione di tutti per via della sua amicizia con Barù – a cui è stata messa un punto definitivo poco tempo fa – ma non solo. Stando a quanto si apprende da una diretta Instagram fatta con i due avvocati LawPills, Jessica ha raccontato il brutto episodio di cui è stata vittima una volta ultimata la sua avventura televisiva. Un racconto dettagliato e puntiglioso, quello fatto dal GF Vip in diretta social e che spiega il difficile momento vissuto.

Brutto momento per Jessica Selassiè dopo il GF Vip: cos’è successo

È proprio nel corso della diretta con i due giovanissimi avvocati, che su Instagram si fanno chiamare ‘LawPills’, che Jessica Selassié non ha potuto fare a meno di raccontare il brutto momento vissuto una volta uscita dalla casa del GF Vip. Una difficilissima parentesi della sua vita, da come si può chiaramente comprendere, che la principessa non ha perso occasione di raccontare al pubblico social.

Una diretta davvero interessante e che non è assolutamente passata inosservata, quella che i due avvocati Giulia e Giorgio hanno tenuto sul loro canale Instagram ufficiale diversi giorni fa. L’argomento principale è stata una tematica che tocca il cuore di tutti e che, purtroppo, ha una certa importanza per la nostra società: lo stalking. Definito come un vero e proprio reato a tutti gli effetti, questo comportamento persecutorio da parte di determinate persone colpisce tutti, persino i personaggi pubblici. Sono tantissimi, infatti, i Vip che hanno denunciato di essere state vittime di stalking. A questi, pochi giorni fa, si sono aggiunte anche le parole della giovane Selassié. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che – una volta uscita dalla casa del GF VIP – ci sia stata una persona che abbia avuto dei comportamenti piuttosto persecutori nei suoi confronti. “Post Grande Fratello avevo una pagina ossessionata da me. Solo una volta ho risposto, ma questa persona si è arrabbiata ed ha iniziato a pubblicare chat private”, ha raccontato Jessica.

Una parentesi, da come si può chiaramente comprendere, davvero brutta e che, com’è giusto che sia, ha particolarmente scosso Jessica.