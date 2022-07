Maurizio Costanzo, dispiacere per Maria De Filippi? L’ha ammesso pubblicamente; le parole del giornalista non passano inosservate.

È una delle colonne portanti della nostra televisione: il Maurizio Costanzo Show è il talk più longevo della storia del nostro piccolo schermo. E, di programmi e dinamiche della nostra tv, Maurizio Costanzo è un grande intenditore.

Sul settimanale Nuovo Tv, il giornalista e conduttore si è lasciato andare ad alcuni commenti che riguardano proprio la nostra televisione. Un ‘dispiacere’ per la sua compagna di vita Maria De Filippi? In seguito le sue dichiarazioni.

Maurizio Costanzo, dichiarazioni a sorpresa: il suo programma preferito non è di Maria De Filippi

Cosa guarda Maurizio Costanzo in televisione? A rispondere è stato proprio lui, attraverso il settimanale Nuovo Tv, dove cura una rubrica dedicata proprio alla tv. È lì che il giornalista ha rivelato qual è una delle sue trasmissioni preferite, che guarda con grande passione. No, non si tratta di uno dei programmi della moglie, Maria De Filippi. E neanche di un format targato Mediaset, ma della Rai.

Si tratta di The Voice Senior, la versione del talent show dedicata agli Over. Arrivata in Italia nel 2022, la trasmissione è condotta da Antonella Clerici ed è giunta alla sua seconda edizione. “The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere“, ha dichiarato Costanzo a Nuovo Tv, ammettendo di emozionarsi nel vedere le esibizioni dei cantanti, da amante della musica. “È ancora più emozionante in questo caso, visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita”.

È proprio questo il segreto di The Voice Senior, programma che appassiona milioni di telespettatori, e che la Rai ha deciso di proporre anche in replica nel corso di questa estate. Ma niente paura: la gara musicale tornerà anche con una terza edizione, nella prossima stagione tv 2022-2023. Ritroveremo il cast al completo, tra conduttrice e giurati, fatta eccezione per Orietta Berti, impegnata nel ruolo di opinionista al GF Vip. Chi vi piacerebbe vedere sulla sedia girevole al fianco di Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo!

Quando iniziano i programmi di Maria De Filippi?

E, a proposito di ritorni, ben presto faranno di nuovo compagnia al pubblico anche le trasmissioni di Maria De Filippi. Le prime a tornare in onda, dopo il consueto stop estivo, saranno Uomini e Donne e la ventiduesima edizione di Amici, che dovrebbero partire lunedì 12 settembre o, al massimo, una settimana dopo, il 19 settembre. Le prime registrazioni di Uomini e Donne partiranno negli ultimi giorni di Agosto, mentre sono già iniziate le riprese della nuova edizione di Tu si que vales. Cast confermato nello show del sabato sera, ma non è stata ancora resa nota la data di inizio, che dovrebbe essere collocata per settembre. Tenetevi pronti, ci attende un autunno ricco di sorprese.